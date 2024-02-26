Существует ли отдельный этикет и дресс-код для собеседования в IT: об этом нужно знать

Начало знакомства

В среднем для первого собеседования-блицопроса может быть достаточно 15-30 минут. Иногда решение о кандидате на вакансию - как положительное, так и негативное - формируется уже с первых минут встречи.

В то же время, по мнению большинства рекрутеров, не бывает стопроцентно плохих кандидатов. Окончательный ответ должен быть обоснованным - основанным на фактах и оценке soft skills.

Как испортить первое впечатление

Негативное впечатление рекрутера о кандидате может сложиться с первых минут общения на фоне:

нехватки опыта или профессиональных знаний и навыков

откровенной лжи во время разговора

неприятного (дерзкого, наглого) поведения человека

переоценки кандидатом собственных возможностей (когда он "совершенно все знает и умеет")

отсутствия адекватных ситуации коммуникативных умений (так называемых soft skills)

постоянного отвлечения кандидата на посторонние предметы (уведомление в телефоне и т.п.)

неадекватного собеседованию внешнего вида (в банном халате, с сигаретой или IQOS в руке)

интуиции и субъективных впечатлений интервьюера

Неадекватности не любит никто (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что нравится рекрутерам

Положительное впечатление на рекрутеров чаще всего производят:

приветливость кандидата

уважение к другим

умение выражаться просто и лаконично

предметные ответы на вопросы

демонстрация умений и навыков на фоне конкретных ситуаций - задач и их решений (фактов и цифр)

честность и открытость

любознательность

заинтересованность в саморазвитии

готовность к вызовам

Существует ли отдельный IT-этикет

Отдельного этикета в IT-сфере нет, однако правила хорошего тона еще никто не отменял.

Согласно наблюдениям рекрутеров, 10-20% кандидатов опаздывают на назначенную заранее встречу (особенно если находятся в другой временной зоне). В таком случае людям советуют:

заранее предупредить интервьюера о форс-мажорных обстоятельствах

перенести встречу (если опоздание составляет более 10-15 минут)

Кроме того, во время собеседования кандидатам следует:

быть вежливыми и аккуратными

переводить персональные гаджеты в беззвучный режим

соблюдать рабочую "дистанцию" и субординацию

понятно выражать свои мысли

избегать неуместных шуток или непонятных сравнений и т.п.

Человечность и приветливость - всегда "в моде" (иллюстративное фото: pixabay.com)

Каков дресс-код айтишников

Специального дресс-кода в IT-сообществе тоже нет. Однако через внешний вид (особенно во время собеседования) проявляется уважение к собеседнику.

По мнению большинства рекрутеров, одежда человека не является критически важным фактором, однако указывает на то, впишется ли он в коллектив.

Именно поэтому до собеседования кандидатам советуют подробно исследовать и проанализировать не только выбранную вакансию, но и компанию, ее корпоративную культуру (например, если все одеваются свободно, а кандидат привык к офисному стилю и придет в галстуке, это будет подмечено).

В то же время большое количество IT-компаний проводят собеседования онлайн и позволяют сотрудникам работать удаленно.

В таком случае кандидату на ту или иную должность следует выбрать комфортный и сдержанный наряд без крайностей (халатов или костюмов троек). Можно выбрать что-нибудь в стиле кэжуал в нейтральных или пастельных тонах.