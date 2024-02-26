Чи існує окремий етикет і дрес-код для співбесіди в IT: про це треба знати
Шукаєте роботу в IT-сфері й домовились про зустріч із рекрутером чи тім лідом? Тоді вам точно варто знати, чи існує серед айтівців окремий етикет і дрес-код для співбесіди.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можна завоювати прихильність або отримати відмову у перші хвилини співбесіди, а також що відомо про етикет і дрес-код в IT-сфері.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: DOU, Happy Monday, Jobs.ua.
Початок знайомства
В середньому для першої співбесіди-бліцопитування може бути достатньо 15-30 хвилин. Інколи рішення щодо кандидата на вакансію - як позитивне, так і негативне - складається вже з перших хвилин зустрічі.
Водночас, на думку більшості рекрутерів, не буває стовідсотково поганих кандидатів. Остаточна відповідь має бути обґрунтованою - заснованою на фактах та оцінці soft skills.
Як зіпсувати перше враження
Негативне враження рекрутера про кандидата може скластися з перших хвилин спілкування на тлі:
- браку досвіду або професійних знань і навичок
- відвертої брехні під час розмови
- неприємної (зухвалої, нахабної) поведінки людини
- переоцінення кандидатом власних можливостей (коли він "абсолютно все знає та вміє")
- відсутності адекватних ситуації комунікативних вмінь (так званих soft skills)
- постійного відволікання кандидата на сторонні предмети (сповіщення в телефоні і т.ін.)
- неадекватного співбесіді зовнішнього вигляду (у банному халаті, з цигаркою або IQOS у руці тощо)
- інтуїції та суб'єктивних вражень інтерв'юера
Неадекватності не любить ніхто (ілюстративне фото: pixabay.com)
Що подобається рекрутерам
Позитивне враження на рекрутерів найчастіше справляють:
- привітність кандидата
- повага до інших
- вміння виражатися просто та лаконічно
- предметні відповіді на запитання
- демонстрація вмінь і навичок на тлі конкретних ситуацій - завдань і їхніх вирішень (фактів і цифр)
- чесність і відкритість
- допитливість
- зацікавленість у саморозвитку
- готовність до викликів
Чи існує окремий IT-етикет
Окремого етикету в IT-сфері немає, проте правила хорошого тону ще ніхто не скасовував.
Згідно зі спостереженнями рекрутерів, 10-20% кандидатів спізнюються на призначену заздалегідь зустріч (особливо якщо перебувають в іншій часовій зоні). У такому випадку людям радять:
- завчасно попередити інтерв'юера про форс-мажорні обставини
- перенести зустріч (якщо запізнення становить більш як 10-15 хвилин)
Крім того, під час співбесіди кандидатам варто:
- бути ввічливими та охайними
- переводити персональні гаджети у беззвучний режим
- дотримуватися робочої "дистанції" та субординації
- зрозуміло висловлювати свої думки
- уникати недоречних жартів чи незрозумілих порівнянь тощо
Людяність і привітність - завжди "в моді" (ілюстративне фото: pixabay.com)
Яким є дрес-код айтівців
Спеціального дрес-коду в IT-спільноті також немає. Проте через зовнішній вигляд (особливо під час співбесіди) проявляється повага до співрозмовника.
На думку більшості рекрутерів, одяг людини не є критично важливим фактором, однак вказує на те, чи впишеться вона в колектив.
Саме тому до співбесіди кандидатам радять детально дослідити та проаналізувати не лише обрану вакансію, але й компанію, її корпоративну культуру (наприклад, якщо всі одягаються вільно, а кандидат звик до офісного стилю та прийде у краватці, це буде підмічено).
Водночас велика кількість IT-компаній проводять співбесіди онлайн та дозволяють співробітникам працювати віддалено.
В такому випадку кандидату на ту чи іншу посаду варто обрати комфортне та стримане вбрання без крайнощів (халатів або ж костюмів трійок). Можна обрати щось у стилі кежуал у нейтральних або пастельних тонах.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як скласти резюме, щоб не проґавити роботу в IT, а також які типові помилки з точки зору HR допускають кандидати.
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