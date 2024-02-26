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Чи існує окремий етикет і дрес-код для співбесіди в IT: про це треба знати

Понеділок 26 лютого 2024 08:00
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Чи існує окремий етикет і дрес-код для співбесіди в IT: про це треба знати Правила хорошого тону ніхто не скасовував (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Шукаєте роботу в IT-сфері й домовились про зустріч із рекрутером чи тім лідом? Тоді вам точно варто знати, чи існує серед айтівців окремий етикет і дрес-код для співбесіди.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чи можна завоювати прихильність або отримати відмову у перші хвилини співбесіди, а також що відомо про етикет і дрес-код в IT-сфері.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: DOU, Happy Monday, Jobs.ua.

Початок знайомства

В середньому для першої співбесіди-бліцопитування може бути достатньо 15-30 хвилин. Інколи рішення щодо кандидата на вакансію - як позитивне, так і негативне - складається вже з перших хвилин зустрічі.

Водночас, на думку більшості рекрутерів, не буває стовідсотково поганих кандидатів. Остаточна відповідь має бути обґрунтованою - заснованою на фактах та оцінці soft skills.

Як зіпсувати перше враження

Негативне враження рекрутера про кандидата може скластися з перших хвилин спілкування на тлі:

  • браку досвіду або професійних знань і навичок
  • відвертої брехні під час розмови
  • неприємної (зухвалої, нахабної) поведінки людини
  • переоцінення кандидатом власних можливостей (коли він "абсолютно все знає та вміє")
  • відсутності адекватних ситуації комунікативних вмінь (так званих soft skills)
  • постійного відволікання кандидата на сторонні предмети (сповіщення в телефоні і т.ін.)
  • неадекватного співбесіді зовнішнього вигляду (у банному халаті, з цигаркою або IQOS у руці тощо)
  • інтуїції та суб'єктивних вражень інтерв'юера

Мужчина, Женщина, Офис, Язык, Менеджер

Неадекватності не любить ніхто (ілюстративне фото: pixabay.com)

Що подобається рекрутерам

Позитивне враження на рекрутерів найчастіше справляють:

  • привітність кандидата
  • повага до інших
  • вміння виражатися просто та лаконічно
  • предметні відповіді на запитання
  • демонстрація вмінь і навичок на тлі конкретних ситуацій - завдань і їхніх вирішень (фактів і цифр)
  • чесність і відкритість
  • допитливість
  • зацікавленість у саморозвитку
  • готовність до викликів

Чи існує окремий IT-етикет

Окремого етикету в IT-сфері немає, проте правила хорошого тону ще ніхто не скасовував.

Згідно зі спостереженнями рекрутерів, 10-20% кандидатів спізнюються на призначену заздалегідь зустріч (особливо якщо перебувають в іншій часовій зоні). У такому випадку людям радять:

  • завчасно попередити інтерв'юера про форс-мажорні обставини
  • перенести зустріч (якщо запізнення становить більш як 10-15 хвилин)

Крім того, під час співбесіди кандидатам варто:

  • бути ввічливими та охайними
  • переводити персональні гаджети у беззвучний режим
  • дотримуватися робочої "дистанції" та субординації
  • зрозуміло висловлювати свої думки
  • уникати недоречних жартів чи незрозумілих порівнянь тощо

Предприниматель, Запускать, Человек

Людяність і привітність - завжди "в моді" (ілюстративне фото: pixabay.com)

Яким є дрес-код айтівців

Спеціального дрес-коду в IT-спільноті також немає. Проте через зовнішній вигляд (особливо під час співбесіди) проявляється повага до співрозмовника.

На думку більшості рекрутерів, одяг людини не є критично важливим фактором, однак вказує на те, чи впишеться вона в колектив.

Саме тому до співбесіди кандидатам радять детально дослідити та проаналізувати не лише обрану вакансію, але й компанію, її корпоративну культуру (наприклад, якщо всі одягаються вільно, а кандидат звик до офісного стилю та прийде у краватці, це буде підмічено).

Водночас велика кількість IT-компаній проводять співбесіди онлайн та дозволяють співробітникам працювати віддалено.

В такому випадку кандидату на ту чи іншу посаду варто обрати комфортне та стримане вбрання без крайнощів (халатів або ж костюмів трійок). Можна обрати щось у стилі кежуал у нейтральних або пастельних тонах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як скласти резюме, щоб не проґавити роботу в IT, а також які типові помилки з точки зору HR допускають кандидати.

Читайте також про низку джобхаків - як підготуватися до технічного інтерв'ю та пройти співбесіду в IT.

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