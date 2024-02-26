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Существует ли отдельный этикет и дресс-код для собеседования в IT: об этом нужно знать

Понедельник 26 февраля 2024 08:00
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Существует ли отдельный этикет и дресс-код для собеседования в IT: об этом нужно знать Правила хорошего тона никто не отменял (фото: Freepik)
Автор: Ирина Костенко

Ищете работу в IT-сфере и договорились о встрече с рекрутером или тим лидом? Тогда вам точно следует знать, существует ли среди айтишников отдельный этикет и дресс-код для собеседования.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли завоевать расположение или получить отказ в первые минуты собеседования, а также что известно об этикете и дресс-коде в IT-сфере.

При подготовке материала были использованы следующие источники: DOU, Happy Monday, Jobs.ua.

Начало знакомства

В среднем для первого собеседования-блицопроса может быть достаточно 15-30 минут. Иногда решение о кандидате на вакансию - как положительное, так и негативное - формируется уже с первых минут встречи.

В то же время, по мнению большинства рекрутеров, не бывает стопроцентно плохих кандидатов. Окончательный ответ должен быть обоснованным - основанным на фактах и оценке soft skills.

Как испортить первое впечатление

Негативное впечатление рекрутера о кандидате может сложиться с первых минут общения на фоне:

  • нехватки опыта или профессиональных знаний и навыков
  • откровенной лжи во время разговора
  • неприятного (дерзкого, наглого) поведения человека
  • переоценки кандидатом собственных возможностей (когда он "совершенно все знает и умеет")
  • отсутствия адекватных ситуации коммуникативных умений (так называемых soft skills)
  • постоянного отвлечения кандидата на посторонние предметы (уведомление в телефоне и т.п.)
  • неадекватного собеседованию внешнего вида (в банном халате, с сигаретой или IQOS в руке)
  • интуиции и субъективных впечатлений интервьюера

Мужчина, Женщина, Офис, Язык, Менеджер

Неадекватности не любит никто (иллюстративное фото: pixabay.com)

Что нравится рекрутерам

Положительное впечатление на рекрутеров чаще всего производят:

  • приветливость кандидата
  • уважение к другим
  • умение выражаться просто и лаконично
  • предметные ответы на вопросы
  • демонстрация умений и навыков на фоне конкретных ситуаций - задач и их решений (фактов и цифр)
  • честность и открытость
  • любознательность
  • заинтересованность в саморазвитии
  • готовность к вызовам

Существует ли отдельный IT-этикет

Отдельного этикета в IT-сфере нет, однако правила хорошего тона еще никто не отменял.

Согласно наблюдениям рекрутеров, 10-20% кандидатов опаздывают на назначенную заранее встречу (особенно если находятся в другой временной зоне). В таком случае людям советуют:

  • заранее предупредить интервьюера о форс-мажорных обстоятельствах
  • перенести встречу (если опоздание составляет более 10-15 минут)

Кроме того, во время собеседования кандидатам следует:

  • быть вежливыми и аккуратными
  • переводить персональные гаджеты в беззвучный режим
  • соблюдать рабочую "дистанцию" и субординацию
  • понятно выражать свои мысли
  • избегать неуместных шуток или непонятных сравнений и т.п.

Предприниматель, Запускать, Человек

Человечность и приветливость - всегда "в моде" (иллюстративное фото: pixabay.com)

Каков дресс-код айтишников

Специального дресс-кода в IT-сообществе тоже нет. Однако через внешний вид (особенно во время собеседования) проявляется уважение к собеседнику.

По мнению большинства рекрутеров, одежда человека не является критически важным фактором, однако указывает на то, впишется ли он в коллектив.

Именно поэтому до собеседования кандидатам советуют подробно исследовать и проанализировать не только выбранную вакансию, но и компанию, ее корпоративную культуру (например, если все одеваются свободно, а кандидат привык к офисному стилю и придет в галстуке, это будет подмечено).

В то же время большое количество IT-компаний проводят собеседования онлайн и позволяют сотрудникам работать удаленно.

В таком случае кандидату на ту или иную должность следует выбрать комфортный и сдержанный наряд без крайностей (халатов или костюмов троек). Можно выбрать что-нибудь в стиле кэжуал в нейтральных или пастельных тонах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как составить резюме, чтобы не упустить работу в IT, а также какие типичные ошибки с точки зрения HR допускают кандидаты.

Читайте также о ряде джобхаков - как подготовиться к техническому интервью и пройти собеседование в IT.

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