Существует ли отдельный этикет и дресс-код для собеседования в IT: об этом нужно знать
Ищете работу в IT-сфере и договорились о встрече с рекрутером или тим лидом? Тогда вам точно следует знать, существует ли среди айтишников отдельный этикет и дресс-код для собеседования.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, можно ли завоевать расположение или получить отказ в первые минуты собеседования, а также что известно об этикете и дресс-коде в IT-сфере.
При подготовке материала были использованы следующие источники: DOU, Happy Monday, Jobs.ua.
Начало знакомства
В среднем для первого собеседования-блицопроса может быть достаточно 15-30 минут. Иногда решение о кандидате на вакансию - как положительное, так и негативное - формируется уже с первых минут встречи.
В то же время, по мнению большинства рекрутеров, не бывает стопроцентно плохих кандидатов. Окончательный ответ должен быть обоснованным - основанным на фактах и оценке soft skills.
Как испортить первое впечатление
Негативное впечатление рекрутера о кандидате может сложиться с первых минут общения на фоне:
- нехватки опыта или профессиональных знаний и навыков
- откровенной лжи во время разговора
- неприятного (дерзкого, наглого) поведения человека
- переоценки кандидатом собственных возможностей (когда он "совершенно все знает и умеет")
- отсутствия адекватных ситуации коммуникативных умений (так называемых soft skills)
- постоянного отвлечения кандидата на посторонние предметы (уведомление в телефоне и т.п.)
- неадекватного собеседованию внешнего вида (в банном халате, с сигаретой или IQOS в руке)
- интуиции и субъективных впечатлений интервьюера
Неадекватности не любит никто (иллюстративное фото: pixabay.com)
Что нравится рекрутерам
Положительное впечатление на рекрутеров чаще всего производят:
- приветливость кандидата
- уважение к другим
- умение выражаться просто и лаконично
- предметные ответы на вопросы
- демонстрация умений и навыков на фоне конкретных ситуаций - задач и их решений (фактов и цифр)
- честность и открытость
- любознательность
- заинтересованность в саморазвитии
- готовность к вызовам
Существует ли отдельный IT-этикет
Отдельного этикета в IT-сфере нет, однако правила хорошего тона еще никто не отменял.
Согласно наблюдениям рекрутеров, 10-20% кандидатов опаздывают на назначенную заранее встречу (особенно если находятся в другой временной зоне). В таком случае людям советуют:
- заранее предупредить интервьюера о форс-мажорных обстоятельствах
- перенести встречу (если опоздание составляет более 10-15 минут)
Кроме того, во время собеседования кандидатам следует:
- быть вежливыми и аккуратными
- переводить персональные гаджеты в беззвучный режим
- соблюдать рабочую "дистанцию" и субординацию
- понятно выражать свои мысли
- избегать неуместных шуток или непонятных сравнений и т.п.
Человечность и приветливость - всегда "в моде" (иллюстративное фото: pixabay.com)
Каков дресс-код айтишников
Специального дресс-кода в IT-сообществе тоже нет. Однако через внешний вид (особенно во время собеседования) проявляется уважение к собеседнику.
По мнению большинства рекрутеров, одежда человека не является критически важным фактором, однако указывает на то, впишется ли он в коллектив.
Именно поэтому до собеседования кандидатам советуют подробно исследовать и проанализировать не только выбранную вакансию, но и компанию, ее корпоративную культуру (например, если все одеваются свободно, а кандидат привык к офисному стилю и придет в галстуке, это будет подмечено).
В то же время большое количество IT-компаний проводят собеседования онлайн и позволяют сотрудникам работать удаленно.
В таком случае кандидату на ту или иную должность следует выбрать комфортный и сдержанный наряд без крайностей (халатов или костюмов троек). Можно выбрать что-нибудь в стиле кэжуал в нейтральных или пастельных тонах.
Напомним, ранее мы рассказывали, как составить резюме, чтобы не упустить работу в IT, а также какие типичные ошибки с точки зрения HR допускают кандидаты.
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