Чи ефективні жироспалюючі добавки при схудненні? Дієтолог здивувала відповіддю

Бажання швидко схуднути та ще й без особливих зусиль є у багатьох. Саме тому люди нерідко вдаються до вживання жироспалюючих добавок. Втім чи такі вони ефективні, як ми про них думаємо?

Як діють жироспалюючі добавки на організм

"Це питання часто задають, а можливо і ви також задумувались про такі диво-пігулки. Тому розберімо, що ж тут правда, а де міф. Хочеться одразу сказати, якби такі препарати існували і при цьому були абсолютно безпечними та ефективними, то людей з ожирінням не було б, правда?", - каже лікар.

Часто у складі таких препаратів є речовини, які підвищують рівень гормонів стресу в тілі (адреналіну, норадреналіну), вони також підвищують артеріальний тиск, пригнічують апетит, притуплюють голод. Від цих добавок порушується робота кишківника, наприклад виникає діарея, відбувається мобілізація жирів, для того, щоб дати організму альтернативний шлях утворення енергії.

"Але для чого це? Еволюція передбачила цей шлях для того, щоб людина могла вижити в умовах небезпеки, бо це гормони "боротьби або втечі" і коли ми тікаємо, нам не до їжі, нам потрібно, щоб весь організм мобілізував свої ресурси і ми мали силу втекти від небезпеки. А якщо від неї треба бігти довго, то джерелом енергії є не тільки наш глікоген (запас вуглеводів у м'язах, печінці), а й жири після певного періоду часу", - пояснює Сеник.

Але якщо людина не займається активно фізичним навантаженням, не тратить енергію з жирів, коли п’є такі добавки, то ця енергія перетвориться назад в жир.

Які ризики вживання таких добавок

"А ще ви повинні знати, що в нашому тілі відбувається рециркуляція жиру, фактично по колу, в середньому тіло бере тільки 10-20% жирів з їжі для будівельних функцій, а якщо у вашому раціоні надмір жирів, вуглеводів, то ви ще й здобудете нові жирові відкладення", - говорить дієтолог.

Також такі добавки виснажують організм, порушують майбутній баланс голоду та апетиту, точно протипоказані при гіпертензії, порушеннях жирового обміну та атеросклерозі.

"Якщо вони містять різні сорбенти, добавки з клітковиною, то також можуть спровокувати здуття, діарею, порушити засвоєння поживних речовин. Тому не плекайте марних надій від таких препаратів, а йдіть перевіреним шляхом доказової дієтології - достовірним та безпечним", - каже Сеник.