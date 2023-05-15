11 помилок при схудненні, через які зайві кілограми нікуди не діваються

Багато людей до літа намагаються скинути зайві кілограми та скоригувати свою фігуру. Дуже часто тривалі зусилля не дають бажаного ефекту, людина розчаровується й перестає працювати над собою.

Про те, які помилки під час схуднення заважають скинути зайву вагу, розповіла нутриціолог і консультант з харчування Олена Костюк Instagram .

Чому не вдається схуднути

"Весна летить, а боки не зменшились. Клієнти на консультаціях жаліються, що не вдається позбутись зайвих кілограмів. Розберімося, чому так стається", - пише експерт.

Нутриціолог ділиться власними спостереженнями та виділяє найпоширеніші помилки, які люди допускають при схудненні.

11 найпоширеніших помилок під час схуднення

Ви не знаєте, як треба правильно худнути. Ви начиталися в інтернеті купу порад, а вага все одно не йде. Річ у тім, що працює система, а окремі факти - ні.

Немає підтримки. Ви поставили собі задачу, а ваші родичі пруть цукерки в хату. На роботі "всі їдять". Це вас спокушає й ви з'їдаєте зайві калорії.

Не маєте фахівця, у якого б могли уточнювати певні моменти.

Вважаєте, що в усьому винні гормони й генетика. Але насправді ви не визначали рівень гормонів, які можуть впливати на процес схуднення.

Ви не знаєте істинний стан свого здоровʼя. Хронічні захворювання, слабкість, стрес, втому сприймаєте як норму. Варто обстежитись у фахівця.

Переїдання. Не рахуєте калорії і не зважуєте їжу. Це не потрібно робити весь час. Але на початку - це єдиний спосіб не переїдати. Бо в середньому каші потрібно до 100 г в готовому вигляді на добу. Це 5 ст.л, а не гора на тарілці.

Маєте дефіцити нутрієнтів. Овочі не завжди містять ті елементи, що ми очікуємо. А виявити дефіцити вам поможе фахівець.

Ви не вмотивовані, не знаєте істинну причину бажання схуднути. І розібратися в цьому самі не можете.

Не пʼєте достатньо води. Так ви не даєте своєму організму нормально перетравлювати їжу.

У вашому раціоні мало клітковини і харчових волокон. Овочі і фрукти для вас - вороги. А ковбаса і бутерброди справжні "помічники".

Ви не рахуєте співвідношення білків-жирів-вуглеводів. Важливо не тільки їсти в межах калорійності, а ще і отримувати достатню кількість цих макронутрієнтів. Правильну пропорцію може вирахувати фахівець.

"Але не все так погано. Ви молодці, коли стаєте на шлях до схуднення. Ви творите дива самі, треба тільки повірити. Ще є багато причин неуспіху, але ще більше причин успіху", - каже нутриціолог.