Эффективны ли жиросжигающие добавки при похудении? Диетолог удивила ответом

Желание быстро похудеть да еще без особого труда есть у многих. Именно поэтому люди нередко прибегают к употреблению жиросжигающих добавок. Однако так ли они эффективны, как мы о них думаем?

Как действуют жиросжигающие добавки на организм

"Этот вопрос часто задают, а возможно и вы тоже задумывались о таких чудо-пилюлях. Поэтому давайте разберемся, что тут правда, а где миф. Хочется сразу сказать, если бы такие препараты существовали и при этом были абсолютно безопасными и эффективными, то людей с ожирением не было бы, правда?", - говорит врач.

Часто в составе таких препаратов есть вещества, которые повышают уровень гормонов стресса в теле (адреналина, норадреналина), они также повышают давление, угнетают аппетит, притупляют голод. От этих добавок нарушается работа кишечника, например возникает диарея, происходит мобилизация жиров, для того чтобы дать организму альтернативный путь образования энергии.

"Но для чего это? Эволюция предсказала этот путь для того, чтобы человек мог выжить в условиях опасности, потому что это гормоны "борьбы или бегства" и когда мы убегаем, нам не до еды, нам нужно, чтобы весь организм мобилизовал свои ресурсы и мы имели силу уйти от опасности. А если от нее нужно бежать долго, то источником энергии является не только наш гликоген (запас углеводов в мышцах, печени), но и жиры после определенного периода времени", - объясняет Сеник.

Но если человек не занимается активно физической нагрузкой, не тратит энергию из жиров, когда пьет такие добавки, то эта энергия превратится обратно в жир.

Какие риски употребления таких добавок

"А еще вы должны знать, что в нашем теле происходит рециркуляция жира, фактически по кругу, в среднем тело берет только 10-20% жиров из пищи для строительных функций, а если в вашем рационе избыток жиров, углеводов, то вы еще и получите новые жировые отложения", - говорит диетолог.

Такие добавки истощают организм, нарушают будущий баланс голода и аппетита, точно противопоказаны при гипертензии, нарушениях жирового обмена и атеросклерозе.

"Если они содержат различные сорбенты, добавки с клетчаткой, то также могут спровоцировать вздутие, диарею, нарушить усвоение питательных веществ. Поэтому не питайте напрасных надежд от таких препаратов, а идите проверенным путем доказательной диетологии - достоверным и безопасным", - говорит Сеник.