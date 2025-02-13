Чи є у ваших стосунків майбутнє? Як визначити сумісність з коханим: детальний гайд від нумеролога

"Перше, що потрібно зробити, - це скласти окремо всі цифри повної дати народження кожного партнера і повторювати додавання, поки результат не буде дорівнювати одній цифрі від 1 до 9. Наприклад, ви народилися 11.06.1995, а ваш партнер - 05.12.2001", - пояснила нумеролог і показала це наочно.

Як прорахувати сумісність з партнером (ілюстрацію надано Тетяною Бланк)

Ви отримаєте дві цифри - вашу та вашої другої половинки. А для того, аби проаналізувати сумісність за датою народження, варто просто скласти ці цифри.

"В наведеному прикладі все просто: 5 + 2 = 7. А якщо у вас вийшли більші цифри (наприклад, вона 8, а він 7), то додавати будемо двічі: 8 + 7 = 15 = 1+5 = 6. Або ось такий ще приклад: 5 + 5 = 10 = 1 + 0 = 1. Все просто", - пояснила нумеролог.

А далі просто дивіться значення кожного числа:

1 - дуже динамічна пара буде завжди в русі, всередині цих стосунків є енергія Творця, але одночасно - це дуже егоїстична енергія, у відносинах має бути один явний лідер. Важливо давати один одному можливість виявлятися

2 - співзалежні стосунки, в плюсі ​​завжди прагнутимуть зберегти, в мінусі - один одного виснажуватимуть енергетично. Важливо вчитися говорити мовою кохання партнера. Може бути дуже круте взаємне наставництво та взаємна підтримка

3 - така пара завжди буде творити та "витворяти", прагнути результату. Це можуть бути і діти, і спільний бізнес. У плюсі ​​- це ідеальна сім'я, але в мінусі такі люди можуть жити тільки заради дітей або багато сваритися, якщо ролі не в балансі. Важливо багато спілкуватись

4 - "все в дім, все в сім'ю", "золота клітина", дуже матеріальні стосунки, може бути відсутнім духовний контакт, можуть бути дуже формальні відносини, тож важливо розвиватися! В мінусі може виявлятися агресія у стосунках. А в плюсі - це дуже стабільний союз, все надовго

5 - для такої пари найважливіше - збігатися на ментальному рівні. Це ті люди, котрі один за одним закінчують фрази. Таким партнерам класно разом подорожувати, чомусь навчатися, розвиватись духовно в одному напрямку. Дуже важлива чесність

6 - ці люди зустрілися для того, щоб показати світові справжнє безумовне кохання і нести щось гарне, красиве та гармонійне в цей світ. В мінусі: питання матеріального достатку, відповідальності та залежностей, фізичне та моральне насильство, маніпуляції. В стосунки може втручатись третя особа (в тому числі - чиясь мама, наприклад)

7 - кожен в цій парі в чомусь егоїст і буде прямувати у своєму напрямку. Збоку здається, що один від одного кудись весь час тікає. Важливо разом подорожувати та міняти місце проживання. В мінусі - питання гендерних ролей, конфлікти. В плюсі - потужний духовний розвиток разом

8 - в таких стосунках часто велику роль мають батьківські сім'ї подружжя та їхнє найближче оточення, а самі стосунки можуть відходити на другий план. Дуже важливим є баланс брати-давати. В плюсі ​​- це крута сім'я для примноження будь-чого: багато бізнесів, грошей, дітей

9 - тут або виникає "самотність ​​вдвох", коли кожен сам по собі й немає духовного контакту, або це буде потужне взаємне наставництво. Завдання в парі - пізнати мудрість. Це дуже інтелектуальні стосунки, важливо здобувати нові знання та не зависати в минулому. Дуже емоційні та чуттєві відносини.

"Таким чином можна порахувати, до речі, не лише сумісність між чоловіком та жінкою, але й між родичами, батьками та дітьми, друзями, колегами і так далі. Звісно, трактування треба буде трохи адаптувати під тип стосунків", - наголосила нумеролог.