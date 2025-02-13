Есть ли у ваших отношений будущее? Как определить совместимость с любимым: подробный гайд от нумеролога

"Первое, что нужно сделать, - это сложить отдельно все цифры полной даты рождения каждого партнера и повторять сложение, пока результат не будет равняться одной цифре от 1 до 9. Например, вы родились 11.06.1995, а ваш партнер - 05.12.2001", - объяснила нумеролог и показала это наглядно.

Как просчитать совместимость с партнером (иллюстрация предоставлена Татьяной Бланк)

Вы получите две цифры - вашу и вашей второй половинки. А для того, чтобы проанализировать совместимость по дате рождения, стоит просто сложить эти цифры.

"В приведенном примере все просто: 5 + 2 = 7. А если у вас получились большие цифры (например, она 8, а он 7), то добавлять будем дважды: 8 + 7 = 15 = 1+5 = 6. Или вот такой еще пример: 5 + 5 = 10 = 1 + 0 = 1. Все просто", - объяснила нумеролог.

А дальше просто смотрите значение каждого числа:

1 - очень динамичная пара будет всегда в движении, внутри этих отношений есть энергия Творца, но одновременно - это очень эгоистичная энергия, в отношениях должен быть один явный лидер. Важно давать друг другу возможность проявляться

2 - созависимые отношения, в плюсе всегда будут стремиться сохранить, в минусе - друг друга истощать энергетически. Важно учиться говорить на языке любви партнера. Может быть очень крутое взаимное наставничество и взаимная поддержка

3 - такая пара всегда будет творить и "вытворять", стремиться к результату. Это могут быть и дети, и совместный бизнес. В плюсе - это идеальная семья, но в минусе такие люди могут жить только ради детей или много ссориться, если роли не в балансе. Важно много общаться

4 - "все в дом, все в семью", "золотая клетка", очень материальные отношения, может отсутствовать духовный контакт, могут быть очень формальные отношения, поэтому важно развиваться! В минусе может проявляться агрессия в отношениях. А в плюсе - это очень стабильный союз, все надолго

5 - для такой пары самое важное - совпадать на ментальном уровне. Это те люди, которые друг за другом заканчивают фразы. Таким партнерам классно вместе путешествовать, чему-то учиться, развиваться духовно в одном направлении. Очень важна честность

6 - эти люди встретились для того, чтобы показать миру настоящую безусловную любовь и нести что-то хорошее, красивое и гармоничное в этот мир. В минусе: вопросы материального достатка, ответственности и зависимостей, физическое и моральное насилие, манипуляции. В отношения может вмешиваться третье лицо (в том числе - чья-то мама, например)

7 - каждый в этой паре в чем-то эгоист и будет двигаться в своем направлении. Со стороны кажется, что друг от друга куда-то все время убегает. Важно вместе путешествовать и менять место жительства. В минусе - вопросы гендерных ролей, конфликты. В плюсе - мощное духовное развитие вместе

8 - в таких отношениях часто большую роль имеют родительские семьи супругов и их ближайшее окружение, а сами отношения могут отходить на второй план. Очень важен баланс брать-давать. В плюсе - это крутая семья для приумножения чего-либо: много бизнесов, денег, детей

9 - здесь либо возникает "одиночество вдвоем", когда каждый сам по себе и нет духовного контакта, либо это будет мощное взаимное наставничество. Задача в паре - познать мудрость. Это очень интеллектуальные отношения, важно получать новые знания и не зависать в прошлом. Очень эмоциональные и чувственные отношения.

"Таким образом можно посчитать, кстати, не только совместимость между мужчиной и женщиной, но и между родственниками, родителями и детьми, друзьями, коллегами и так далее. Конечно, трактовку надо будет немного адаптировать под тип отношений", - подчеркнула нумеролог.