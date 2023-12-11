Чи є ваша у списку? Дослідження представило 20 професій, які зможе замінити ШІ

Нейромережі, штучний інтелект і великі мовні моделі (LLM) становлять потенційну загрозу для кожної людини. Водночас деякі професії можуть опинитися у становищі, коли попит на них значно знизиться через стрімкий розвиток у сфері інформаційних технологій.
Про це пише РБК-Україна (проекст Styler) з посиланням на дослідження Міністерства освіти Великобританії GOV.UK.
Дослідження вчених вказують на те, що в перспективі приблизно 30 відсотків робочих місць у світі можуть бути зайняті чат-ботами та нейромережами. Експерти виділили 20 професій, які перебувають під загрозою.
За даними Міністерства освіти Великобританії, штучний інтелект може замінити тисячі працівників у сферах юриспруденції, фінансів, управління, бізнесу та HR. Цікаво, що журналісти, письменники та інші професії, пов'язані з текстом, не включені до цього списку, ймовірно, через необхідність творчого підходу, окрім алгоритмів та знань, у роботі з текстом.
Тим часом професії, пов'язані з фізичною працею, такі як тренери, будівельники, прибиральники, покрівельники, монтажники можуть почуватися спокійнішими.
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