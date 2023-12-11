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Чи є ваша у списку? Дослідження представило 20 професій, які зможе замінити ШІ

Професії, які можуть зникнути через ШІ (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Нейромережі, штучний інтелект і великі мовні моделі (LLM) становлять потенційну загрозу для кожної людини. Водночас деякі професії можуть опинитися у становищі, коли попит на них значно знизиться через стрімкий розвиток у сфері інформаційних технологій.

Про це пише РБК-Україна (проекст Styler) з посиланням на дослідження Міністерства освіти Великобританії GOV.UK.

Дослідження вчених вказують на те, що в перспективі приблизно 30 відсотків робочих місць у світі можуть бути зайняті чат-ботами та нейромережами. Експерти виділили 20 професій, які перебувають під загрозою.

Ці професії у небезпеці через ШІ

  • Юристи
  • Адвокати
  • Психологи
  • Бухгалтери
  • Економісти
  • Маркетологи
  • HR-менеджери
  • Інженери-будівельники
  • Кредитні контролери
  • Менеджери з розрахунку ЗП
  • Менеджери та директори із закупівель
  • Фінансові менеджери та директори
  • Держслужбовці в апараті уряду
  • Фахівці з бізнесу та суміжних питань
  • Фінансові менеджери по роботі з клієнтами
  • Бізнес-аналітики та консультанти з менеджменту
  • Консультанти з освіти та шкільні інспектори
  • Інвестиційні та фінансові аналітики/консультанти
  • Фахівці в галузі бізнесу, досліджень та управління
  • Фахівці з управління бізнес- та фінансовими проектами

За даними Міністерства освіти Великобританії, штучний інтелект може замінити тисячі працівників у сферах юриспруденції, фінансів, управління, бізнесу та HR. Цікаво, що журналісти, письменники та інші професії, пов'язані з текстом, не включені до цього списку, ймовірно, через необхідність творчого підходу, окрім алгоритмів та знань, у роботі з текстом.

Тим часом професії, пов'язані з фізичною працею, такі як тренери, будівельники, прибиральники, покрівельники, монтажники можуть почуватися спокійнішими.

Раніше ми писали, що Білл Гейтс зробив важливу заяву про ШІ, яка багатьом сподобається.

У нас також є матеріал про розробку від OpenAI, яка здатна знищити людство.

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Штучний інтелектбудущеепрофессия