Есть ли ваша в списке? Исследование представило 20 профессий, которые сможет заменить ИИ

Нейросети, искусственный интеллект и большие языковые модели (LLM) представляют потенциальную угрозу для каждого человека. В то же время, некоторые профессии могут оказаться в положении, когда спрос на них значительно снизится из-за стремительного развития в сфере информационных технологий.
Об этом пишет РБК-Украина (проекст Styler) со ссылкой на исследование Министерства образования Великобритании GOV.UK.
Исследования ученых указывают на то, что в перспективе примерно 30 процентов рабочих мест в мире могут быть заняты чат-ботами и нейросетями. Эксперты выделили 20 профессий, находящихся под угрозой.
По данным Министерства образования Великобритании, искусственный интеллект может заменить тысячи работников в сфере юриспруденции, финансов, управления, бизнеса и HR. Интересно, что журналисты, писатели и другие профессии, связанные с текстом, не включены в этот список, вероятно из-за необходимости творческого подхода, кроме алгоритмов и знаний, в работе с текстом.
Между тем профессии, связанные с физическим трудом, такие как тренеры, строители, уборщики, кровельщики, монтажники могут чувствовать себя более спокойными.
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