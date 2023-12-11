Есть ли ваша в списке? Исследование представило 20 профессий, которые сможет заменить ИИ

Нейросети, искусственный интеллект и большие языковые модели (LLM) представляют потенциальную угрозу для каждого человека. В то же время, некоторые профессии могут оказаться в положении, когда спрос на них значительно снизится из-за стремительного развития в сфере информационных технологий.

Об этом пишет РБК-Украина (проекст Styler) со ссылкой на исследование Министерства образования Великобритании GOV.UK.

Исследования ученых указывают на то, что в перспективе примерно 30 процентов рабочих мест в мире могут быть заняты чат-ботами и нейросетями. Эксперты выделили 20 профессий, находящихся под угрозой.

Эти профессии в опасности из-за ИИ

Юристы

Адвокаты

Психологи

Бухгалтеры

Экономисты

Маркетологи

HR-менеджеры

Инженеры-строители

Кредитные контроллеры

Менеджеры по расчету ЗП

Менеджеры и директора по закупкам

Финансовые менеджеры и директора

Госслужащие в аппарате правительства

Специалисты по бизнесу и смежным вопросам

Финансовые менеджеры по работе с клиентами

Бизнес-аналитики и консультанты по менеджменту

Консультанты по образованию и школьные инспекторы

Инвестиционные и финансовые аналитики/консультанты

Специалисты в области бизнеса, исследований и управления

Специалисты по управлению бизнес- и финансовыми проектами

По данным Министерства образования Великобритании, искусственный интеллект может заменить тысячи работников в сфере юриспруденции, финансов, управления, бизнеса и HR. Интересно, что журналисты, писатели и другие профессии, связанные с текстом, не включены в этот список, вероятно из-за необходимости творческого подхода, кроме алгоритмов и знаний, в работе с текстом.

Между тем профессии, связанные с физическим трудом, такие как тренеры, строители, уборщики, кровельщики, монтажники могут чувствовать себя более спокойными.