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Есть ли ваша в списке? Исследование представило 20 профессий, которые сможет заменить ИИ

Профессии, которые могут исчезнуть из-за ИИ (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Нейросети, искусственный интеллект и большие языковые модели (LLM) представляют потенциальную угрозу для каждого человека. В то же время, некоторые профессии могут оказаться в положении, когда спрос на них значительно снизится из-за стремительного развития в сфере информационных технологий.

Об этом пишет РБК-Украина (проекст Styler) со ссылкой на исследование Министерства образования Великобритании GOV.UK.

Исследования ученых указывают на то, что в перспективе примерно 30 процентов рабочих мест в мире могут быть заняты чат-ботами и нейросетями. Эксперты выделили 20 профессий, находящихся под угрозой.

Эти профессии в опасности из-за ИИ

  • Юристы
  • Адвокаты
  • Психологи
  • Бухгалтеры
  • Экономисты
  • Маркетологи
  • HR-менеджеры
  • Инженеры-строители
  • Кредитные контроллеры
  • Менеджеры по расчету ЗП
  • Менеджеры и директора по закупкам
  • Финансовые менеджеры и директора
  • Госслужащие в аппарате правительства
  • Специалисты по бизнесу и смежным вопросам
  • Финансовые менеджеры по работе с клиентами
  • Бизнес-аналитики и консультанты по менеджменту
  • Консультанты по образованию и школьные инспекторы
  • Инвестиционные и финансовые аналитики/консультанты
  • Специалисты в области бизнеса, исследований и управления
  • Специалисты по управлению бизнес- и финансовыми проектами

По данным Министерства образования Великобритании, искусственный интеллект может заменить тысячи работников в сфере юриспруденции, финансов, управления, бизнеса и HR. Интересно, что журналисты, писатели и другие профессии, связанные с текстом, не включены в этот список, вероятно из-за необходимости творческого подхода, кроме алгоритмов и знаний, в работе с текстом.

Между тем профессии, связанные с физическим трудом, такие как тренеры, строители, уборщики, кровельщики, монтажники могут чувствовать себя более спокойными.

Ранее мы писали, что Билл Гейтс сделал важное заявление об ИИ, которое понравится многим.

У нас также есть материал о разработке от OpenAI, способной уничтожить человечество.

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Искусственный интеллектбудущеепрофессия