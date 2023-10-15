Український астроном розповів, чи може смертоносний астероїд реально зіткнутися із Землею

Чи може Земля зіткнутись зі смертоносним астероїдом

"Астрономи кажуть, що ймовірність цього не нульова і зіткнення може статись. І це є справжньою загрозою для Землі. Тому астрономи намагаються знайти всі астероїди, які є потенційно небезпечними для нас. А це - астероїди, які перетинають орбіту Землі, проходячи менше, ніж за 7 мільйонів кілометрів від планети. Для порівняння відстань Землі до Місяця - 380 тисяч кілометрів. Тобто це доволі далеко", - пояснює науковець.

Потенційно небезпечними астероїдами вважаються також ті, що мають у діаметрі понад 1000 метрів.

"Практично усі великі астероїди вже знайшли, зараз триває робота над тим, щоб виявити ті, які розміром 40-100 метрів і які становлять небезпеку. Для цього створенні спеціальні служби - астрономічні обсерваторії, які в режимі постійного часу відстежують їх. Автоматичні телескопи-роботи знаходять завчасно обєкти, які дуже швидко рухаються. Але буває й таке те, що їх виявляють за 12 годин до того, як астероїд пролетить повз Землю", - каже Крячко.

При цьому він зазначає, що є ще одна потенційна загроза для людства, оскільки наша планета не перебуває у Сонячній системі стаціонарно, а теж рухається.

"Якби ми навколо Сонця "каталися" і до нас ніщо зовні не заходило, тоді ми б знайшли астероїди і порахували їхні орбіти. Але Сонячна система рухається у галактиці і що може трапитися на нашому шляху - невідомо. Тому небезпека звідкись може прийти", - говорить астроном.

Великі астероїди можуть падати на нашу планету кожні 700 тисяч років

Вчені запевняють, що астероїд, який знищив динозаврів, мав діаметр приблизно 10 км. Але навіть падіння астероїда шириною 1 км також може знищити сотні мільйонів людей і спричинити зміни клімату.

Поряд із нашою планетою літають понад великих 960 астероїдів. Це приблизно 95% усіх подібних космічних каменів. Ще 5% - науковці намагаються виявити.

Вчені стверджують, що навіть 140-метровий астероїд здатний знищити мегаполіс. Лише 40% таких небесних тіл астрономам вдалося виявити.

Вони припускають, що великі астероїди можуть падати на нашу планету кожні 700 тис. років, але деякі вчені вважають, що це може відбуватись частіше.

Список із 10 найбільших астероїдів, які вдалося виявити людству (фото: Вікіпедія)