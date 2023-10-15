Украинский астроном рассказал, может ли смертоносный астероид реально столкнуться с Землей

Может ли Земля столкнуться со смертоносным астероидом

"Астрономы говорят, что вероятность этого не нулевая и столкновение может произойти. И это является настоящей угрозой для Земли. Поэтому астрономы пытаются найти все астероиды, которые потенциально опасны для нас. А это - астероиды, которые пересекают орбиту Земли, проходя меньше, чем в 7 миллионах километров от планеты. Для сравнения расстояние Земли до Луны - 380 тысяч километров. То есть это достаточно далеко", - объясняет ученый.

Потенциально опасными астероидами считаются также те, которые имеют в диаметре более 1000 метров.

"Практически все крупные астероиды уже нашли, сейчас продолжается работа над тем, чтобы обнаружить те, которые размером 40-100 метров и представляют опасность. Для этого созданы специальные службы - астрономические обсерватории, которые в режиме постоянного времени отслеживают их. Автоматические телескопы-работы находят заранее очень быстро движущиеся объекты, но бывает и такое, что их обнаруживают за 12 часов до того, как астероид пролетит мимо Земли", - говорит Крячко.

При этом он отмечает, что есть еще одна потенциальная угроза человечеству, поскольку наша планета не находится в Солнечной системе стационарно, а также движется.

"Если бы мы вокруг Солнца "катались" и к нам ничто внешне не заходило, тогда мы бы нашли астероиды и сосчитали их орбиты. Но Солнечная система движется в галактике и что может случиться на нашем пути - неизвестно. Поэтому опасность откуда-то может прийти", - говорит астроном.

Большие астероиды могут падать на нашу планету каждые 700 тысяч лет

Ученые уверяют, что астероид, уничтоживший динозавров, имел диаметр примерно 10 км в диаметре. Но даже падение астероида шириной 1 км также может уничтожить сотни миллионов людей и повлечь за собой изменения климата.

Наряду с нашей планетой летают более 960 астероидов. Это примерно 95% всех подобных космических камней. Еще 5% - ученые пытаются выявить.

Ученые утверждают, что даже 140-метровый астероид способен уничтожить мегаполис. Только 40% таких небесных тел астрономам удалось обнаружить.

Они предполагают, что большие астероиды могут падать на нашу планету каждые 700 тысяч лет, но некоторые ученые считают, что это может происходить чаще.

Список из 10 самых больших астероидов, которые удалось обнаружить человечеству (фото: Википедия)