Чи є користь в фруктових та ягідних кісточках. Лікар розказала правду

Фруктові та ягідні кісточки зазвичай ніхто не їсть, але деякі люди впевнені, що вони мають користь. Чи дійсно це так?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис гастроентеролога Алли Курилець в Instagram.
Лікар наголосила, що лікуватись кісточками не потрібно! Але якщо ви ненавмисне проковтнули кісточку, то можливо щось і корисне з того й отримали.
Виноградні кісточки містять:
Оливкові кісточки:
Грейпфрутові кісточки:
Кісточки гранату:
Сливові кісточки:
мають сечогінний ефект
Кісточки з яблук:
містять вітамін Е та йод, 6-7 зерняток забезпечать добову норму йоду в організмі
Кісточки з кавуна:
містять ненасичені кислоти олеїнові, лінолеві кислоти
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