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Чи є користь в фруктових та ягідних кісточках. Лікар розказала правду

Фото: Що корисного у кісточках від ягід та фруктів (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Фруктові та ягідні кісточки зазвичай ніхто не їсть, але деякі люди впевнені, що вони мають користь. Чи дійсно це так?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис гастроентеролога Алли Курилець в Instagram.

Яка користь кісточок?

Лікар наголосила, що лікуватись кісточками не потрібно! Але якщо ви ненавмисне проковтнули кісточку, то можливо щось і корисне з того й отримали.

Виноградні кісточки містять:

  • вітамін молодості Е
  • фітоестрогени, які корисні жінкам в зрілому віці
  • укріплюють стінки судин, капілярів
  • знижують тиск, холестерин

Оливкові кісточки:

  • мають жовчогінну дію
  • діють як сорбенти

Грейпфрутові кісточки:

  • містять антиоксиданти з групи біофлавоноїдів
  • вітаміни С, Е
  • фруктові кислоти

Кісточки гранату:

  • корисно споживати під час клімаксу, знижують тиск
  • містять вітаміни В6, В9, С, РР, мінерали залізо, натрій, фосфор, калій
  • містять щавелеву, яблучну та лимонні кислоти
  • покращують травлення завдяки вмісту клітковини

Сливові кісточки:
мають сечогінний ефект

Кісточки з яблук:
містять вітамін Е та йод, 6-7 зерняток забезпечать добову норму йоду в організмі

Кісточки з кавуна:

містять ненасичені кислоти олеїнові, лінолеві кислоти

 

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