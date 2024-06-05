Есть ли польза во фруктовых и ягодных косточках. Врач рассказала правду

Фруктовые и ягодные косточки обычно никто не ест, но некоторые люди уверены, что они полезны. Действительно ли это так?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост гастроэнтеролога Аллы Курилец в Instagram.
Врач подчеркнула, что лечиться косточками не нужно! Но если вы ненамеренно проглотили косточку, то возможно что-то и полезное из того и получили.
Виноградные косточки содержат:
Оливковые косточки:
Грейпфрутовые косточки:
Косточки граната:
Сливовые косточки:
обладают мочегонным эффектом
Косточки из яблок:
содержат витамин Е и йод, 6-7 зернышек обеспечат суточную норму йода в организме
Косточки из арбуза:
содержат ненасыщенные кислоты олеиновые, линоловые кислоты
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