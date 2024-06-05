Чи є користь в фруктових та ягідних кісточках. Лікар розказала правду
Фруктові та ягідні кісточки зазвичай ніхто не їсть, але деякі люди впевнені, що вони мають користь. Чи дійсно це так?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис гастроентеролога Алли Курилець в Instagram.
Яка користь кісточок?
Лікар наголосила, що лікуватись кісточками не потрібно! Але якщо ви ненавмисне проковтнули кісточку, то можливо щось і корисне з того й отримали.
Виноградні кісточки містять:
- вітамін молодості Е
- фітоестрогени, які корисні жінкам в зрілому віці
- укріплюють стінки судин, капілярів
- знижують тиск, холестерин
Оливкові кісточки:
- мають жовчогінну дію
- діють як сорбенти
Грейпфрутові кісточки:
- містять антиоксиданти з групи біофлавоноїдів
- вітаміни С, Е
- фруктові кислоти
Кісточки гранату:
- корисно споживати під час клімаксу, знижують тиск
- містять вітаміни В6, В9, С, РР, мінерали залізо, натрій, фосфор, калій
- містять щавелеву, яблучну та лимонні кислоти
- покращують травлення завдяки вмісту клітковини
Сливові кісточки:
мають сечогінний ефект
Кісточки з яблук:
містять вітамін Е та йод, 6-7 зерняток забезпечать добову норму йоду в організмі
Кісточки з кавуна:
містять ненасичені кислоти олеїнові, лінолеві кислоти
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