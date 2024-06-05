Чи є користь в фруктових та ягідних кісточках. Лікар розказала правду

Фруктові та ягідні кісточки зазвичай ніхто не їсть, але деякі люди впевнені, що вони мають користь. Чи дійсно це так?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис гастроентеролога Алли Курилець в Instagram.

Лікар наголосила, що лікуватись кісточками не потрібно! Але якщо ви ненавмисне проковтнули кісточку, то можливо щось і корисне з того й отримали.

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