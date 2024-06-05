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Есть ли польза во фруктовых и ягодных косточках. Врач рассказала правду

Среда 05 июня 2024 09:46
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Есть ли польза во фруктовых и ягодных косточках. Врач рассказала правду Фото: Что полезно в косточках от ягод и фруктов (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Фруктовые и ягодные косточки обычно никто не ест, но некоторые люди уверены, что они полезны. Действительно ли это так?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост гастроэнтеролога Аллы Курилец в Instagram.

Какая польза косточек?

Врач подчеркнула, что лечиться косточками не нужно! Но если вы ненамеренно проглотили косточку, то возможно что-то и полезное из того и получили.

Виноградные косточки содержат:

  • витамин молодости Е
  • фитоэстрогены, которые полезны женщинам в зрелом возрасте
  • укрепляют стенки сосудов, капилляров
  • снижают давление, холестерин

Оливковые косточки:

  • оказывают желчегонное действие
  • действуют как сорбенты

Грейпфрутовые косточки:

  • содержат антиоксиданты из группы биофлавоноидов
  • витамины С, Е
  • фруктовые кислоты

Косточки граната:

  • полезно потреблять во время климакса, снижают давление
  • содержат витамины В6, В9, С, РР, минералы железо, натрий, фосфор, калий
  • содержат щавелевую, яблочную и лимонные кислоты
  • улучшают пищеварение благодаря содержанию клетчатки

Сливовые косточки:
обладают мочегонным эффектом

Косточки из яблок:
содержат витамин Е и йод, 6-7 зернышек обеспечат суточную норму йода в организме

Косточки из арбуза:

содержат ненасыщенные кислоты олеиновые, линоловые кислоты

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