Есть ли польза во фруктовых и ягодных косточках. Врач рассказала правду
Фруктовые и ягодные косточки обычно никто не ест, но некоторые люди уверены, что они полезны. Действительно ли это так?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост гастроэнтеролога Аллы Курилец в Instagram.
Какая польза косточек?
Врач подчеркнула, что лечиться косточками не нужно! Но если вы ненамеренно проглотили косточку, то возможно что-то и полезное из того и получили.
Виноградные косточки содержат:
- витамин молодости Е
- фитоэстрогены, которые полезны женщинам в зрелом возрасте
- укрепляют стенки сосудов, капилляров
- снижают давление, холестерин
Оливковые косточки:
- оказывают желчегонное действие
- действуют как сорбенты
Грейпфрутовые косточки:
- содержат антиоксиданты из группы биофлавоноидов
- витамины С, Е
- фруктовые кислоты
Косточки граната:
- полезно потреблять во время климакса, снижают давление
- содержат витамины В6, В9, С, РР, минералы железо, натрий, фосфор, калий
- содержат щавелевую, яблочную и лимонные кислоты
- улучшают пищеварение благодаря содержанию клетчатки
Сливовые косточки:
обладают мочегонным эффектом
Косточки из яблок:
содержат витамин Е и йод, 6-7 зернышек обеспечат суточную норму йода в организме
Косточки из арбуза:
содержат ненасыщенные кислоты олеиновые, линоловые кислоты
Читайте также, какие 7 полезных фруктов и овощей, которые нужно есть всем этим летом.
Также названы 5 самых полезных фруктов, которые нужно есть всем.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.