Есть ли польза во фруктовых и ягодных косточках. Врач рассказала правду

Фруктовые и ягодные косточки обычно никто не ест, но некоторые люди уверены, что они полезны. Действительно ли это так?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост гастроэнтеролога Аллы Курилец в Instagram.

Врач подчеркнула, что лечиться косточками не нужно! Но если вы ненамеренно проглотили косточку, то возможно что-то и полезное из того и получили.

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