Чи допомогають фільми та відео з субтитрами вчити мову: висновок вчених

Багато людей намагаються дивитися фільми чи навчальні відео мовою оригіналу з субтитрами. Однак були суперечки стосовно того, чи не відволікають субтитри під час перегляду фільму та як вони насправді вливають на вивчення інших мов.

Яку відповідь на це питання дали вчені, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі System.

Американські дослідники з Мерилендського університету в Коледж-парку та Школи Святого Луки провели експеримент та з'ясували, що субтитри у відео іноземною мовою допомагають розуміти мову на слух, а не відволікають всупереч поширеній думці.

На уроках іноземної мови в школі та під час підготовки до стандартизованих іспитів на кшталт IELTS і TOEFL заведено розвивати сприйняття на слух за допомогою аудіозаписів і відео без субтитрів. Багато педагогів вважають, що текст - додаткове джерело інформації, яке заважає сфокусуватися на мовленні, що звучить, і перешкоджає розумінню. Однак, лінгвісти стверджують, що це не так.

У рамках дослідження 287 студентів з Туреччини та Китаю дивилися лекцію формату TED Talks англійською мовою та відповідали щодо її змісту. Рівень володіння мовою у респондентів був середнім.

Студентів поділили на три групи: одні дивилися уповільнене відео, інші - прискорене, треті - оригінальне. Усі учасники мали доступ до відео як з субтитрами, так і без.

Після перегляду відео респонденти переходили до наступного етапу експерименту - вони відповідали на запитання з множинним вибором. Вісім запитань були пов'язані зі змістом відео, ще три - зі швидкістю відтворення. Заповнити анкету потрібно було за 7 хвилин.

Як вказали студенти, субтитри допомогли їм краще зрозуміти відео - це було видно у відповідях на запитання про зміст. Ефект був позитивним для всіх незалежно від рівня володіння мовою і швидкості відео. Однак більшу користь отримали ті, хто дивився сповільнену лекцію.

Вчені припустили, що швидкість відео може стати цінним інструментом на заняттях іноземної мови та використовуватися для різних цілей. І відмовлятися від субтитрів не варто, бо вони покращують результати навіть тих студентів, чий рівень володіння мовою від початку високий.