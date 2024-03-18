Помогают ли фильмы и видео с субтитрами учить язык: вывод ученых

Многие люди пытаются смотреть фильмы или обучающие видео на языке оригинала с субтитрами. Однако были споры относительно того, не отвлекают ли субтитры во время просмотра фильма и как они действительно влияют на изучение других языков.

Какой ответ на этот вопрос дали ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале System.

Американские исследователи из Мэрилендского университета в Колледж-парке и Школы Святого Луки провели эксперимент и выяснили, что субтитры в видео на иностранном языке помогают понимать язык на слух, а не отвлекают вопреки распространенному мнению.

На уроках иностранного языка в школе и во время подготовки к стандартизированным экзаменам типа IELTS и TOEFL принято развивать восприятие на слух с помощью аудиозаписей и видео без субтитров. Многие педагоги считают, что текст - дополнительный источник информации, который мешает сфокусироваться на звучащей речи и препятствует пониманию. Однако лингвисты утверждают, что это не так.

В рамках исследования 287 студентов из Турции и Китая смотрели лекцию формата TED Talks на английском языке и отвечали на его содержание. Уровень владения языком у респондентов был средним.

Студентов поделили на три группы: одни смотрели замедленное видео, другие – ускоренное, третьи – оригинальное. Все участники имели доступ к видео как с субтитрами, так и без.

После просмотра видео респонденты переходили к следующему этапу эксперимента – они отвечали на вопросы с множественным выбором. Восемь вопросов были связаны с содержанием видео, еще три – со скоростью воспроизведения. Заполнить анкету нужно было через 7 минут.

Как указали студенты, субтитры помогли им лучше понять видео – это было видно в ответах на вопрос о содержании. Эффект был положительным для всех вне зависимости от уровня владения языком и скорости видео. Однако большую пользу получили те, кто смотрел замедленную лекцию.

Ученые предположили, что скорость видео может стать ценным инструментом на занятиях иностранным языком и использоваться для разных целей. И отказываться от субтитров не стоит, потому что они улучшают результаты даже тех студентов, чей уровень владения языком изначально высок.