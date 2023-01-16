UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи допомагає сливовий сік при запорах? Лікар розставила всі крапки над "і"

Чи допомагає сливовий сік від запорів? (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Вважається, що сливовий сік добре допомагає тим людям, які мають проблеми з випорожненням кишечника. Чи так це?

На це запитання відповіла американський лікар, експерт із правильного харчування Люсія Гарсіа, пише Quora

Чи допомагає сливовий сік від запорів?

Медик зазначила, що свіжий сік чорносливу може лікувати запори і має особливий ефект швидкого очищення кишечника.

Сік чорносливу багатий на нерозчинну рослинну клітковину і водорозчинну природну пектинову клітковину, ці дві речовини спільно ефективно збільшують обсяг стільця, стимулюють перистальтику кишечника і сприяють дефекації.

Крім того, після потрапляння в організм соку чорносливу він може синтезувати ксиліт та сорбіт.

Чим корисний сливовий сік?

Ксіліт може покращити структуру кишкової флори, сприяє розмноженню корисних бактерій у кишечнику та інгібує зростання шкідливих бактерій, тим самим полегшуючи симптоми засміченого кишечника.

Коли сорбіт потрапляє в кишечник, він може зробити випорожнення більш пухким і легким, сприяючи здоровій дефекації.

Медичні експерти провели безліч досліджень та експериментів щодо вивчення дії соку чорносливу при запорах. Хоча відповіді різні, всі результати доводять, що сік чорносливу має унікальний вплив на полегшення запорів, який не має аналогів в жодній іншій їжі.

Раніше ми писали, що станеться, якщо є огірки зі шкіркою.

Також лікар розповів про метаморфози, які трапляються через занадто часте вживання пива.

Читайте РБК-Україна в Google News
сікжелудок