Чи допомагає сливовий сік при запорах? Лікар розставила всі крапки над "і"

Чи допомагає сливовий сік від запорів?

Медик зазначила, що свіжий сік чорносливу може лікувати запори і має особливий ефект швидкого очищення кишечника.

Сік чорносливу багатий на нерозчинну рослинну клітковину і водорозчинну природну пектинову клітковину, ці дві речовини спільно ефективно збільшують обсяг стільця, стимулюють перистальтику кишечника і сприяють дефекації.

Крім того, після потрапляння в організм соку чорносливу він може синтезувати ксиліт та сорбіт.

Чим корисний сливовий сік?

Ксіліт може покращити структуру кишкової флори, сприяє розмноженню корисних бактерій у кишечнику та інгібує зростання шкідливих бактерій, тим самим полегшуючи симптоми засміченого кишечника.

Коли сорбіт потрапляє в кишечник, він може зробити випорожнення більш пухким і легким, сприяючи здоровій дефекації.

Медичні експерти провели безліч досліджень та експериментів щодо вивчення дії соку чорносливу при запорах. Хоча відповіді різні, всі результати доводять, що сік чорносливу має унікальний вплив на полегшення запорів, який не має аналогів в жодній іншій їжі.