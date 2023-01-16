Помогает ли сливовый сок при запорах? Доктор расставила все точки над "і"

Помогает ли сливовый сок от запоров?

Медик отметила, что свежий сок чернослива может лечить запоры и обладает особым эффектом быстрого очищения кишечника.

Сок чернослива богат нерастворимой растительной клетчаткой и водорастворимой природной пектиновой клетчаткой, эти два вещества совместно эффективно увеличивают объем стула, стимулируют перистальтику кишечника и способствуют дефекации.

Кроме того, после попадания в организм сока чернослива он может синтезировать ксилит и сорбит.

Чем полезен сливовый сок?

Ксилит может улучшить структуру кишечной флоры, способствует размножению полезных бактерий в кишечном тракте и ингибирует рост вредных бактерий, тем самым облегчая симптомы засоренного кишечника.

Когда сорбит попадает в кишечник, он может может сделать стул более рыхлым и легким, способствуя здоровой дефекации.

Медицинские эксперты провели множество исследований и экспериментов по изучению действия сока чернослива при запорах. Хотя ответы различны, все результаты доказывают, что сок чернослива оказывает уникальное воздействие на облегчение запоров, которое не имеет аналогов ни в одной другой пище.