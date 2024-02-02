Чи дійсно зубна паста допомагає позбутися прищів: вся правда про спосіб

Як зубна паста шкодить шкірі

Дерматолог Світлана Кочергіна розповіла, що до складу зубної пасти входить абразивний наповнювач, сполучні компоненти, поверхнево-активні речовини, що відповідають за спінювання, віддушки, консерванти, антисептики.

Тобто у складі немає нічого, що могло б повпливати на сальну залозу.

Лікар каже, що натомість паста може пересушити шкіру та навіть залишити хімічний опік. Надалі це може призвести тільки до посилення висипань.

Що робити проти проявів акне

За словами експерта, існують спеціальні косметичні SOS-засоби, призначені для точкового нанесення на глибокі запальні елементи.

Зазвичай вони містять у складі протизапальні та себорегулюючі компоненти (саліцилову кислоту, цинк, суміш фруктових кислот).

Використання таких засобів дійсно має сенс, оскільки вони сприяють зменшенню запалення та запобігають появі глибоких плям постакне. Їх можна наносити 2-3 рази на день на запалення.

Фахівець застерігала, що такі точкові дії є лише помічними, проте не виключають лікування. Проти акне використовують препарати, що наносяться на всю шкіру, щоб працювати на запобігання нових висипань, а не лише лікувати ті, які вже виникли.

Для лікування акне передусім варто звернутися до дерматолога та обговорити варіанти, які будуть доцільними й комфортними саме для вас.

До причин вугрових висипань входять: