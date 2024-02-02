Действительно ли зубная паста помогает избавиться от прыщей: вся правда о способе

Как зубная паста вредит коже

Дерматолог Светлана Кочергина рассказала, что в состав зубной пасты входит абразивный наполнитель, связующие компоненты, поверхностно-активные вещества, отвечающие за вспенивание, отдушки, консерванты, антисептики.

То есть в составе нет ничего, что могло бы повлиять на сальную железу.

Врач говорит, что паста может пересушить кожу и даже оставить химический ожог. В дальнейшем это может привести только к усилению высыпаний.

Что делать против проявлений акне

По словам эксперта, существуют специальные косметические SOS средства, предназначенные для точечного нанесения на глубокие воспалительные элементы.

Обычно они содержат противовоспалительные и себорегулирующие компоненты (салициловую кислоту, цинк, смесь фруктовых кислот).

Использование таких средств действительно имеет смысл, поскольку они способствуют уменьшению воспаления и предотвращают появление глубоких пятен постакне. Их можно наносить 2-3 раза в день на воспаление.

Специалист предостерегала, что такие точечные действия являются только помощными, однако не исключают лечения. Против акне используют препараты, которые наносятся на всю кожу, чтобы работать на предотвращение новых высыпаний, а не только лечить уже возникшие.

Для лечения акне, прежде всего, следует обратиться к дерматологу и обсудить варианты, которые будут целесообразными и комфортными именно для вас.

К причинам угревой сыпи входят: