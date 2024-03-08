Чи дійсно заберуть земельні паї, якщо їх не приватизувати у 2024 році: пояснення юриста

Що треба знати власникам земельних ділянок

"У статті 13 Закону України про порядок виділення земельних ділянок встановлено вимогу до 2025 року приватизувати ділянки сільськогосподарського призначення. Якщо цього не зробити, то вважатиметься, що ці люди відмовились від цих паїв", - пояснює адвокат Марія Левченко.

При цьому вона наголошує, що під час дії воєнного стану призупинена процедура приватизації земельних ділянок, тож у людей виникає закономірне питання - що ж робити, якщо вони досі мають неприватизовані паї?

"Мінагрополітики порахувало, що в Україні приблизно 400 тисяч гектарів не приватизованих паїв, які колись були видані людям. І, відповідно, зараз не дуже чесно людей позбавляти права скористатися процедурою дооформлення і можливості приватизувати видані раніше паї", - каже юрист.

Чи означає це, що у людей заберуть ділянки з січня 2025 року

За словами Левченко, із лютого 2024 року у Верховній Раді почали обговорювати можливість продовжити строк на приватизацію ще на рік після завершення дії воєнного стану. Однак законопроект ще не зареєстрований на сайті Верховної Ради, тому поки зберігається вимога щодо приватизації паїв до 2025 року.

"Маємо надію, що все ж таки Мінагрополітики встигне сформувати пропозицію, буде відповідний законопроект і людям нададуть можливість скористатися правом приватизувати свої паї і стати повноправними власниками", - додає адвокат.