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Заберут ли земельные паи, если их не приватизировать в 2024 году: объяснение юриста

Что нужно знать владельцам земельных участков (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Действующий закон предусматривает, что земельные участки, которые не будут приватизированы до 1 января 2025 года, будут изъяты у их номинальных собственников. Но дело в том, что приватизация во время действия военного положения не предусмотрена. Так что же делать с этим юридическим казусом и действительно ли у людей заберут участки?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвокатского бюро "Пані в законі" в You Tube.

Что нужно знать владельцам земельных участков

"В статье 13 Закона Украины о порядке выделения земельных участков установлено требование до 2025 года приватизировать участки сельскохозяйственного назначения. Если этого не сделать, то считается, что эти люди отказались от этих паев", - объясняет адвокат Мария Левченко.

При этом она отмечает, что во время действия военного положения приостановлена процедура приватизации земельных участков, поэтому у людей возникает закономерный вопрос - что же делать, если у них до сих пор неприватизированные паи?

"Минагрополитики посчитало, что в Украине примерно 400 тысяч гектаров не приватизированных паев, которые когда-то были выданы людям. И, соответственно, сейчас не очень честно людей лишать права воспользоваться процедурой дооформления и возможности приватизировать выданные ранее паи", - говорит юрист.

Значит ли это, что у людей заберут участки с января 2025 года

По словам Левченко, с февраля 2024 г. в Верховной Раде начали обсуждать возможность продлить срок на приватизацию еще на год после завершения действия военного положения. Однако законопроект еще не зарегистрирован на сайте Верховной Рады, поэтому пока сохраняется требование о приватизации паев до 2025 года.

"Надеемся, что все же Минагрополитики успеет сформировать предложение, будет соответствующий законопроект и людям предоставят возможность воспользоваться правом приватизировать свои паи и стать полноправными владельцами", - добавляет адвокат.

 

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