Чи дійсно в Польщі продукти набагато дешевші, ніж в Україні? Порівняння цін, яке вас збентежить

Порівняння цін на продукти харчування в Польщі та Україні - досі популярна тема для обговорення. Особливо серед користувачів соціальних мереж. Особливо - серед українців.
Часто ми натрапляємо на публікації і відео, де блогери різного рівня популярності розповідають про "шокуючу" різницю у вартості їжі у маркетах, скаржачись на те, що ціни на соціальні продукти в Польщі значно нижчі, ніж в Україні... Але чи є в цьому хоч крихта правди?
Щоб перевірити розповсюджувану в соцмережах інформацію, журналісти РБК-Україна вирішили особисто відвідати Kaufland - один з найпопулярніших магазинів Вроцлава (в тому числі й серед українців, які мешкають в Польщі). І тепер давайте порівняємо середні ціни на продукти "там" і "тут".
Отже, ціни на ключові продукти, такі як хліб, молоко, м’ясо, овочі, фрукти та інші в Польщі (як і в Україні) - в межах розумного.
Ціни в Україні
Поляки, як і українці, зараз слідкують за режимом харчування, тому налягають на овочі.
Звісно, ціни на овочі можуть варіюватися залежно від різних факторів, таких як сезон, погода, постачальники та інші економічні умови. Але станом на сьогодні овочі в Польщі є досить доступними продуктами, особливо в порівнянні з деякими іншими продуктами харчування.
Ціни в Україні
Фрукти, як і овочі, користуються великим попитом серед польського населення. Ціни на них теж доволі демократичні. Хоча деякі позиції й дорожчі, ніж в Україні.
Ціни в Україні
Що стосується цін на молочні продукти в Польщі, то їхня вартість може варіюватися залежно від кількох факторів. Перш за все, ціни можуть залежати від типу продукту (молоко, йогурт, сир, вершки тощо). Другим фактором є марка або виробник продукту, оскільки різні бренди можуть мати різні цінові політики.
Ціни в Україні
І на останок - чи не основне.
У соціальних мережах часто розганяють відео про неправдоподібно низькі ціни на олію та яйця в Польщі. Чи так це насправді? Ні! Звичайна соняшникова олія у Польщі коштує в середньому 9,99 злотих (89,91 гривень). А яйця в польських магазинах можна взагалі назвати "золотими". Ціна на них складає близько 10,99 злотих (98,91 гривень).
У той же час в українських магазинах соняшникову олію (850-мілілітрову пляшку) легко можна купити за 52-70 гривень.
Тому, як бачимо, ціна на олію в Україні і Польщі не надто різниться.
А от яйця в наших маркетах інколи коштують майже вдвічі дешевше, ніж в польських. За 49-68 гривень в Україні можна легко придбати десяток яєць.
Додамо, що для порівняння ми обирали не найдорожчі, але й не найдешевші продукти. Звісно, як і в українських, у польських супермаркетах часто проводяться різноманітні акції, які дозволяють отримати знижку на продукти харчування. Наприклад, поляки можуть урвати літр молока не за 10 злотих, а за 8, що є дуже вигідною пропозицією для покупців. Те ж само - і в Україні.
Але загальна картина з цінами на продукти в Польщі та Україні, як бачимо, зовсім не шокуюча, якою нам часто хочуть показати її блогери і "зрадофіли".
Дивіться відео з цінами у одному з найпопулярніших супермаркетів Польщі на Facebook-сторінці Styler.
Раніше ми писали, що українці у Польщі зможуть одружитися чи розлучитися у консульствах.
Читайте також про те, скільки грошей потрібно на життя в Німеччині у 2023 році.