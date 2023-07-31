Действительно ли в Польше продукты намного дешевле, чем в Украине? Сравнение цен, которое вас удивит

Сравнение цен на продукты питания в Польше и Украине – до сих пор популярная тема для обсуждения. Особенно среди пользователей социальных сетей. Особенно – среди украинцев.
Часто мы встречаем публикации и видео, где блоггеры разного уровня популярности рассказывают о "шокирующей" разнице в стоимости еды в маркетах, жалуясь на то, что цены на социальные продукты в Польше значительно ниже, чем в Украине... Но есть ли в этом хоть доля правды?
Чтобы проверить распространяемую в соцсетях информацию, журналисты РБК-Украина решили лично посетить Kaufland - один из самых популярных магазинов Вроцлава (в том числе и среди проживающих в Польше украинцев). И теперь давайте сравним средние цены на продукты "там" и "здесь".
Следовательно, цены на ключевые продукты, такие как хлеб, молоко, мясо, овощи, фрукты и другие в Польше (как и в Украине) - в пределах разумного.
Цены в Украине
Поляки, как и украинцы сейчас следят за режимом питания, поэтому налегают на овощи.
Конечно, цены на овощи могут варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как сезон, погода, поставщики и другие экономические условия. Но по состоянию на сегодняшний день овощи в Польше являются достаточно доступными продуктами, особенно по сравнению с некоторыми другими продуктами питания.
Цены в Украине
Фрукты, как и овощи, пользуются большим спросом у польского населения. Цены на них тоже достаточно демократичны. Хотя некоторые позиции и дороже, чем в Украине.
Цены в Украине
Что касается цен на молочные продукты в Польше, их стоимость может варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Прежде всего, цены могут зависеть от типа продукта (молоко, йогурт, творог, сливки и т.п.). Вторым фактором является марка или производитель продукта, поскольку разные бренды могут иметь разные ценовые политики.
Цены в Украине
И в заключение - едва ли не основное.
В социальных сетях часто разгоняют видео о неправдоподобно низких ценах на масло и яйца в Польше. Так ли это действительно? Нет! Обычное подсолнечное масло в Польше стоит в среднем 9,99 злотых (89,91 гривны). А яйца в польских магазинах можно вообще назвать "золотыми". Цена на них составляет около 10,99 злотых (98,91 гривен).
В то же время в украинских магазинах подсолнечное масло (850-милилитровую бутылку) легко можно купить за 52-70 гривен.
Поэтому, как видим, цена на растительное масло в Украине и Польше не слишком отличается.
А вот яйца в наших маркетах иногда стоят почти вдвое дешевле, чем в польских. За 49-68 гривен в Украине можно легко купить десяток яиц.
Добавим, что для сравнения мы выбирали не самые дорогие, но и самые дешевые продукты. Конечно, как и в украинских, в польских супермаркетах часто проводятся различные акции, позволяющие получить скидку на продукты питания. К примеру, поляки могут урвать литр молока не за 10 злотых, а за 8, что является очень выгодным предложением для покупателей. То же - и в Украине.
Но общая картина с ценами на продукты в Польше и Украине, как видим, отнюдь не шокирующая, которой нам часто хотят показать ее блоггеры и "зрадофилы".
Смотрите видео с ценами в одном из самых популярных супермаркетов Польши на Facebook-странице Styler.
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