Чому не можна спати головою на північ? Нічні забобони з усього світу

Спальня, сон і нічний час мають свою власну магію і забобони, які проникають у наші життя. Ці вірування можуть відображати глибокі релігійні і культурні переконання, які формувалися протягом століть.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало список забобонів про ваше ліжко, сон і ніч з усього світу та їх пояснення.

Ніколи не спіть головою на північ

В Японії вважається поганою прикметою спати головою на північ, оскільки саме в такому напрямку традиційно ховають померлих. Його також часто називають "північною подушкою" і він безпосередньо пов'язаний з історією смерті самого Будди.

Інші теорії, що також мають коріння у східній традиції, припускають, що можуть бути навіть фізичні наслідки, коли ви спите головою на північ. Це пов'язано з обертанням Землі, її електромагнітним полем і тим, як воно взаємодіє з нашою власною магнітною енергією.

Не залишайте заглиблень у ліжку

Протягом століть матраци набивали соломою та пір'ям, щоб зробити їх більш зручними, замість пружин та поролону, до яких ми звикли сьогодні. Недоліком цього було те, що після нічного відпочинку часто залишалося заглиблення в тому місці, де ви лежали.

Вважалося, що якщо ви не будете змінювати форму матраца щоранку, ви створите ідеальне укриття, де вас буде підстерігати диявол.

Хоча точне походження цього забобону не зовсім зрозуміле, його використовують у Великій Британії вже протягом багатьох поколінь, щоб мотивувати дітей застеляти свої ліжка.

Якщо ви почули вночі сову, вас чекають страшні новини

З давніх часів сови в єгипетській культурі асоціювалися зі смертю і трауром. Дослівний переклад стародавньої назви цього птаха означає "той, хто голосить", і кажуть, що він позначає дуже неприємні та жахливі пророцтва.

Ймовірно, це пов'язано з їхньою непомітністю під час полювання на здобич. Коли сова вирішувала "пошуміти", це натякало, що вона попереджає про щось жахливе, найімовірніше, про чиюсь смерть.

Ніколи не залишайте капелюх на ліжку

У католицькій релігії священника запрошують, коли людина помирає. Він знімає капелюх і кладе його на ліжко хворого під час останніх обрядів. Вважається, що якщо покласти капелюх на ліжко здорової людини, це принесе невдачу.

Інша теорія, яка має більше наукове пояснення, полягала в тому, що у вашому волоссі живуть злі духи. Але більш імовірно, що ці "духи" насправді були вошами, які були дуже поширені в минулі часи. Паразити часто передавалися новому "господарю" через одяг.

Спіть з сокирою під ліжком

Сягаючи корінням в американський фольклор, цей забобон повертає нас до часів колонізації. У ті часи, коли в американській пустелі мешкали особливо небезпечні тварини, мати щось під рукою для самозахисту під час сну було життєво важливо.

Вважалося, що це приносить удачу і призводить до міцних снів, оскільки ви відчуваєте себе більш захищеним. Також говорили, що гострі предмети під ліжком можуть "прорізати" лихоманку і навіть призвести до народження хлопчика через асоціацію сокири з чоловічою силою.

Завжди вставайте з ліжка з того ж боку, з якого ви лягли спати

Це класичний забобон, у який багато хто вірить і сьогодні. Кажуть, що він виник у Стародавньому Римі, коли все, що пов'язане з лівою стороною, асоціювали зі злом і викликало страх. Якщо ви встанете з ліжка з іншого боку, ніж той, з якого лягали ввечері спати (особливо з лівого), забобони кажуть, що вас увесь день буде переслідувати нещастя.

Також існує думка, що якщо ви встанете з ліжка лівою ногою першою, вас чекають великі кармічні неприємності. Єдиний спосіб уникнути цього поганого впливу – спочатку надіти праву шкарпетку та взуття.

Цікавий факт: слово "зловісний" походить від латинського слова, що означає лівий.