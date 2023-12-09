Чи дійсно з грудня виїзд за кордон заборонять навіть багатодітним чоловікам: коментар юриста
В Україні почала ширитись інформація про те, що начебто з грудня чоловікам, які виховують троє і більше неповнолітніх дітей, заборонять виїжджати за кордон. Тож це чергові зміни у законі чи нова маніпуляція, щоб посіяти паніку серед населення?
Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвокатського об'єднання "Пані в законі" у Telegram.
Чи перестануть випускати багатодітних чоловіків за кордон
"За останній місяць надійшло багато запитань щодо того, чи правда, що з грудня перестануть випускати за кордон багатодітних чоловіків. Тому хочу наголосити, що чоловіки, які виховують троє і більше дітей, яким ще не виповнилося 18 років, мають право виїжджати за кордон. Будь-яких змін у законодавстві не було", - пояснила адвокат Марія Левченко.
Вона додала, що станом на початок грудня 2023 року на сайті Верховної Ради навіть немає жодних зареєстрованих законопроєктів, які б пропонували подібні зміни.
"Підставою для виїзду чоловіків є Пункт 2.6 постанови Кабміну номер 57, що відсилає нас до закону про Мобілізацію, який власне і дозволяє багатодітним чоловікам виїжджати за кордон", - зазначає юрист.
Хто із чоловіків може виїжджати за кордон
Раніше ми детально розписували, які категорії чоловіків можуть виїжджати з України. До них належать:
- чоловіки, непридатні до військової служби, зняті з військового обліку (з відповідною відміткою у військовому квитку)
- тимчасово непридатні до військової служби строком до 6 місяців за наявності документів, що підтверджують це
- неповнолітні та чоловіки, які досягли граничного віку 60 років
- особи з інвалідністю незалежно від групи
- особи, що супроводжують людей з інвалідністю (зобов'язані повернутися в Україну не пізніше особи з інвалідністю)
- чоловіки, які постійно проживають на території іншої держави (за наявності відповідних позначок у паспорті)
- батьки 3-х та більше неповнолітніх дітей
- батьки, які самостійно виховують дитину
- військовослужбовці для лікування
Раніше ми писали про те, що юрист розповів про ще одну схему виїзду чоловіків за кордон.
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