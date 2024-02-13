Чи часто треба мити дитячі іграшки і як це робити правильно

Іграшки дитини - це не просто джерело розваг, а й спосіб пізнання світу. А ще - це справжній розсадник бактерій, бо малюки їх тягнуть рота, тягають по підлозі, беруть з собою на прогулянку та у садочок. Тому дуже важливо ретельно слідкувати за чистотою іграшок і регулярно їх мити.
Як часто потрібно їх мити та як це зробити правильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: Good housekeeping, USA Today.
Згідно з дослідженнями, іграшки можуть бути забруднені небезпечними бактеріями, дріжджами, цвіллю та фекаліями.
80% м'яких іграшок містять потенційно небезпечні бактерії.
25% забруднені фекаліями.
75% іграшок ніколи не перуть.
90% дітей кидають свої іграшки на підлогу, де, за приблизними підрахунками, міститься понад 750 бактерій на квадратний дюйм!
Іграшки для домашніх тварин, як відомо, брудні, містять дріжджі, цвіль і бактерії.
Дитячі іграшки, які найчастіше кладуть у рот дитини та кидають на підлогу, вимагають найчастішої уваги. Чистіть їх кожні один-два дні. Решту можна обробляти щотижня.
Пластикові та дерев'яні іграшки: 1-2 рази на тиждень.
М'які іграшки, які не можна прати: 1 раз на тиждень.
Іграшки для ванни: після кожного купання.
Електронні іграшки безпечні лише при чищенні поверхні, і їх слід протирати дезінфікуючим засобом щотижня і завжди, коли дитина хворіє.
Пластикові та гумові іграшки: можна мити теплою водою з милом. Для стійких плям можна використовувати розчин оцту або спирту.
Дерев'яні іграшки: протирайте вологою ганчіркою, змоченою в мильній воді. Не занурюйте у воду!
М'які іграшки:
Прати в пральній машині: вибирайте режим делікатного прання з температурою не більше 30°C.
Ручне прання: використовуйте теплу воду з дитячим шампунем або милом.
Сухе чищення: якщо іграшку не можна прати, використовуйте спеціальний спрей для сухого чищення м'яких меблів.
Очищення та дезінфекція: Замочіть іграшки в мильній воді на 10-15 хвилин.
Вимийте іграшки руками, використовуючи м'яку губку.
Змийте мильну воду чистою водою.
Розведіть 0,05% розчин хлоргексидину з водою в пропорції 1:10. Замочіть іграшки на 10 хвилин, потім протріть їх чистою ганчіркою. Оцет використовувати не можна.
Уникайте сушіння іграшок феном або на батареї, дайте їм повністю висохнути на відкритому повітрі.
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