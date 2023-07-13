UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи було там життя? NASA показало "можливі сліди" інопланетян на Марсі

Фото: NASA показало сліди можливого життя на Марсі (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Марсохід NASA Perseverance виявив у кратері Джезеро на Марсі різноманітні органічні речовини, які можуть свідчити про життя. Отримані дані свідчать, що в минулому на планеті могло існувати життя.

Про це пише Metro.

Що відомо про життя на Марсі

Дослідники пропонують низку різних пояснень походження органічної речовини на червоній планеті.

До них відносяться взаємодії води та гірських порід або відкладення міжпланетного пилу або метеоритів, хоча біотичне походження - те, що походить від живих організмів, - не скидається з рахунків.

Згідно з дослідженням, глибше розуміння марсіанської органічної речовини може пролити світло на доступність джерел вуглецю, що матиме значення для пошуку потенційних ознак життя.

Прилад для сканування середовищ за допомогою комбінаційного розсіювання і люмінесценції для органічних і хімічних речовин (Sherloc) на марсоході - це перший інструмент, що дозволяє виконувати дрібномасштабне картографування та аналіз органічних молекул і мінералів на Марсі.

Nasa's Perseverance (Скріншот)

Зазначимо, що Perseverance приземлився у кратері стародавнього озерного басейну Джезеро ще у лютому 2021 року.

З того часу вчені вивчають геологічний склад дна кратера, використовуючи набір інструментів на борту марсохода, які можуть фотографувати та аналізувати гірські породи.

Результати показують, що марсохід NASA виявив органічні сполуки у пробах, взятих із 10 гірських порід у кратері Джезеро. Вік цих гірських порід становить від 2,3 до 2,6 млрд років, а це говорить про те, що будівельні блоки, необхідні для життя, могли існувати на Марсі дуже довгий час у різних місцях.

За словами вчених, потрібно бути обережними з цим аналізом, адже органічні сполуки можуть мати як біологічне, так і геологічне походження.

Тобто, перш ніж стверджувати, що ці молекули є ознаками позаземного життя, потрібно виключити всі інші процеси, в результати яких вони могли з'явитися.

Тому вивчення того, які органічні молекули існують на Марсі і як вони були створені, є відповіддю на питання, чи існувалj, чи ні колись на Червоній планеті позаземне життя.

Як ми раніше писали, NASA показало вражаючі знімки фіолетового Марса.

Читайте також, що NASA вперше провело пряму трансляцію Марса.

Читайте РБК-Україна в Google News
МарсNASA