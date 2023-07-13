Чи було там життя? NASA показало "можливі сліди" інопланетян на Марсі

Що відомо про життя на Марсі

Дослідники пропонують низку різних пояснень походження органічної речовини на червоній планеті.

До них відносяться взаємодії води та гірських порід або відкладення міжпланетного пилу або метеоритів, хоча біотичне походження - те, що походить від живих організмів, - не скидається з рахунків.

Згідно з дослідженням, глибше розуміння марсіанської органічної речовини може пролити світло на доступність джерел вуглецю, що матиме значення для пошуку потенційних ознак життя.

Прилад для сканування середовищ за допомогою комбінаційного розсіювання і люмінесценції для органічних і хімічних речовин (Sherloc) на марсоході - це перший інструмент, що дозволяє виконувати дрібномасштабне картографування та аналіз органічних молекул і мінералів на Марсі.

Nasa's Perseverance (Скріншот)

Зазначимо, що Perseverance приземлився у кратері стародавнього озерного басейну Джезеро ще у лютому 2021 року.

З того часу вчені вивчають геологічний склад дна кратера, використовуючи набір інструментів на борту марсохода, які можуть фотографувати та аналізувати гірські породи.

Результати показують, що марсохід NASA виявив органічні сполуки у пробах, взятих із 10 гірських порід у кратері Джезеро. Вік цих гірських порід становить від 2,3 до 2,6 млрд років, а це говорить про те, що будівельні блоки, необхідні для життя, могли існувати на Марсі дуже довгий час у різних місцях.

За словами вчених, потрібно бути обережними з цим аналізом, адже органічні сполуки можуть мати як біологічне, так і геологічне походження.

Тобто, перш ніж стверджувати, що ці молекули є ознаками позаземного життя, потрібно виключити всі інші процеси, в результати яких вони могли з'явитися.

Тому вивчення того, які органічні молекули існують на Марсі і як вони були створені, є відповіддю на питання, чи існувалj, чи ні колись на Червоній планеті позаземне життя.