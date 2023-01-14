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Чи будуть в Україні морози на Водохреще? Синоптики оновили прогноз погоди

Яка буде погода в Україні на Водохреще (фото: pravlife.org)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на Водохреще, схоже, не порадує традиційними "водохресними морозами". Навпаки, нас чекає відлига і сильне потепління. Тож, ймовірно, замість ополонки доведеться пірнати у водойми прямо з берега.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою в країні в найближчий тиждень.

Яка температура чекає нас в найближчі кілька днів

За прогнозом ресурсу Gismeteo, на тижні з 16 по 22 січня нас чекає потепління. Відлига почнеться вже з понеділка, а на Водохреще 18-19 січня стовпчики термометрів можуть показати всі +8... +10 градусів.

Втім, з кінця тижня, температура знову піде вниз. Проте лютих морозів поки що не передбачається.

Щодо опадів, то на тижні ймовірні мокрий сніг і дощ, але серйозних атмосферних явищ не передбачається.

Сайт Meteoprog дає схожі показники - на півдні і заході на Водохреще до +11 вдень, на півдні до +9 градусів. Ймовірний дощ.

Дивіться нижче карти погоди для Києва, Львова, Одеси від провідних синоптичних ресурсів:

Фото: gismeteo.ua

Фото: meteoprog.com

Раніше ми писали також, якою буде погода в Україні у лютому 2023.

Крім того читайте, що категорично не можна робити на Старий Новий рік.

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