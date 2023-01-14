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Будут ли в Украине морозы на Крещение? Синоптики обновили прогноз погоды

Какая будет погода в Украине на Крещение (фото: pravlife.org)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на Крещение, похоже, не порадует традиционными "крещенскими морозами". Напротив, нас ждет оттепель и сильное потепление. Так что, вероятно, вместо проруби придется нырять в водоемы прямо с берега.

Читайте ниже в материале Styler, что будет с погодой в стране в ближайшую неделю.

Какая температура ждет нас в ближайшие несколько дней

По прогнозу ресурса Gismeteo, на неделе с 16 по 22 января нас ждет потепление. Оттепель начнется уже с понедельника, а на Крещение 18-19 января столбики термометров могут показать все +8...+10 градусов.

Впрочем, с конца недели, температура снова пойдет вниз. Однако сильных морозов пока не предвидится.

Что касается осадков, то на неделе возможны мокрый снег и дождь, но серьезных атмосферных явлений не предполагается.

Сайт Meteoprog дает схожие показатели – на юге и западе на Крещение до +11 днем, на юге до +9 градусов. Возможен дождь.

Смотрите ниже карты погоды для Киева, Львова, Одессы от ведущих синоптических ресурсов:

Фото: gismeteo.ua

Фото: meteoprog.com

Ранее мы писали также, какой будет погода в Украине в феврале 2023 года.

Кроме того, читайте, что категорически нельзя делать на Старый Новый год.

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