Будут ли в Украине морозы на Крещение? Синоптики обновили прогноз погоды

Какая температура ждет нас в ближайшие несколько дней

По прогнозу ресурса Gismeteo, на неделе с 16 по 22 января нас ждет потепление. Оттепель начнется уже с понедельника, а на Крещение 18-19 января столбики термометров могут показать все +8...+10 градусов.

Впрочем, с конца недели, температура снова пойдет вниз. Однако сильных морозов пока не предвидится.

Что касается осадков, то на неделе возможны мокрый снег и дождь, но серьезных атмосферных явлений не предполагается.

Сайт Meteoprog дает схожие показатели – на юге и западе на Крещение до +11 днем, на юге до +9 градусов. Возможен дождь.

Смотрите ниже карты погоды для Киева, Львова, Одессы от ведущих синоптических ресурсов:

Фото: gismeteo.ua

Фото: meteoprog.com