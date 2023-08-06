Як абітурієнту з ТОТ вступити до вишу без документа про повну загальну середню освіту
У разі відсутності документа про повну загальну середню освіту вступнику із тимчасово окупованої території необхідно спочатку скласти державну підсумкову атестацію як екстерн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Для цього необхідно подати заяву в один з освітніх центрів: "Крим - Україна" або "Донбас - Україна". Вони створені на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти, куди абітурієнт планує вступати. Обраний для вступу заклад скерує його до прикріпленої школи". - пише пресслужба.
Зокрема ДПА можна скласти й онлайн, провівши дистанційну співбесіду з відеофіксацією.
Після цього абітурієнт повинен надати до освітнього центру документи, серед яких:
- заява на вступ;
- сертифікат ЗНО 2020-2021 або НМТ;
- довідка про взяття на облік ВПО;
- документ, що посвідчує особу (за відсутності – свідоцтво про народження);
- 4 кольорова фотокартка розміром 3х4 см;
- довідка про успішне проходження державної атестації.
Зазначається, що документи можна подати й онлайн. Для цього необхідно надіслати їх електронну адресу обраного освітнього центру.
Вступна кампанія 2023 року проходить у два етапи:
- з 19 до 31 липня (зарахування на бюджет);
- до 23 вересня (зарахування на контракт).
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.