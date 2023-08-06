ua en ru
Нд, 06 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як абітурієнту з ТОТ вступити до вишу без документа про повну загальну середню освіту

Новость на русском →
Неділя 06 серпня 2023 08:21
Як абітурієнту з ТОТ вступити до вишу без документа про повну загальну середню освіту Фото: Як абітурієнту з ТОТ вступити до вишу без документа про повну загальну середню освіту (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Сергій Пишкін

У разі відсутності документа про повну загальну середню освіту вступнику із тимчасово окупованої території необхідно спочатку скласти державну підсумкову атестацію як екстерн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Для цього необхідно подати заяву в один з освітніх центрів: "Крим - Україна" або "Донбас - Україна". Вони створені на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти, куди абітурієнт планує вступати. Обраний для вступу заклад скерує його до прикріпленої школи". - пише пресслужба.

Зокрема ДПА можна скласти й онлайн, провівши дистанційну співбесіду з відеофіксацією.

Після цього абітурієнт повинен надати до освітнього центру документи, серед яких:

  • заява на вступ;
  • сертифікат ЗНО 2020-2021 або НМТ;
  • довідка про взяття на облік ВПО;
  • документ, що посвідчує особу (за відсутності – свідоцтво про народження);
  • 4 кольорова фотокартка розміром 3х4 см;
  • довідка про успішне проходження державної атестації.

Зазначається, що документи можна подати й онлайн. Для цього необхідно надіслати їх електронну адресу обраного освітнього центру.

Вступна кампанія 2023 року проходить у два етапи:

  • з 19 до 31 липня (зарахування на бюджет);
  • до 23 вересня (зарахування на контракт).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
виші
NEWS
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
ЗСУ провели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області: карти боїв ISW
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи