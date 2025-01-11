Безопасно ли есть разбитое яйцо? Что нужно знать, прежде чем готовить

Яйца - один из самых популярных и полезных продуктов в мире. Они являются источником белков, витаминов и минералов. Но что делать, если яйцо имеет трещину в скорлупе? Безопасно ли его использовать?

РБК-Украина (проект Styler) публикует несколько важных фактов, которые помогут избежать рисков для здоровья.

Почему трещины в скорлупе опасны?

Скорлупа яйца выполняет роль естественного барьера, который защищает его содержимое от бактерий, в частности сальмонеллы. Если на скорлупе есть трещины, бактерии могут легко проникнуть внутрь яйца. Это может привести к пищевому отравлению, особенно если яйцо неправильно хранилось.

Когда можно использовать разбитое яйцо?

Трещина образовалась во время транспортировки

Если яйцо имеет свежий вид, а трещина небольшая, его можно использовать для приготовления пищи при условии термической обработки (варки, жарки).

Хранение при транспортировке

Если яйцо с трещиной хранилось в холодильнике и не имело неприятного запаха, вероятность заражения бактериями минимальна. Но все равно лучше быть осторожным.

Использование сразу после растрескивания

Если трещина возникла во время разбития яйца для приготовления, например, омлета или выпечки, его можно смело использовать.

Когда не стоит есть разбитое яйцо

Долгое хранение

Если яйцо с трещиной пролежало в холодильнике несколько дней, оно может быть заражено.

Неприятный запах

Если от яйца чувствуется специфический запах гниения, его нужно немедленно выбросить.

Подозрительная текстура или цвет

Если белок или желток выглядят необычно (мутный белок, зеленый или серый оттенок), яйцо не следует использовать.

Как уменьшить риски:

Проверяйте яйца при покупке

Внимательно осматривайте упаковку на наличие треснувших яиц.

Храните яйца правильно

Держите их в холодильнике при температуре не выше +4°C.

Не мойте яйца перед хранением

Вода может повредить естественный защитный слой скорлупы.

Термически обрабатывайте яйца

Варка или жарка убивает большинство бактерий.

Разбитое яйцо можно использовать, если вы уверены в его свежести и правильно хранили его до приготовления. Однако, при любых сомнениях лучше не рисковать и выбросить яйцо, ведь пищевое отравление может иметь серьезные последствия для здоровья. Всегда придерживайтесь правил гигиены на кухне и тщательно проверяйте продукты перед приготовлением.