Чи безпечна шкірка смаженої риби: лікарі назвали користь і потенційну шкоду

Шкірка смаженої риби може бути як корисною, так і потенційно шкідливою для здоров'я, і лікарі рекомендують враховувати ці фактори перед тим, як включати цей продукт у раціон.

Чи можна їсти цю частину риби - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Користь шкірки смаженої риби

Шкірка риби містить багатий склад поживних речовин, які можуть позитивно впливати на здоров’я. Ось деякі з них:

Омега-3 жирні кислоти - це важливі для організму поліненасичені жири, які допомагають знизити рівень холестерину в крові, підтримують роботу серця та мозку, зменшують запальні процеси в організмі.

Вітаміни A і D - вітамін A підтримує здоров’я шкіри, зір, а також імунну систему, вітамін D необхідний для нормального засвоєння кальцію і фосфору, що важливо для здоров'я кісток та зубів.

Фосфор та кальцій - два важливі мінерали, які забезпечують міцність кісток і зубів, а також покращують функціонування нервової системи.

Колаген - природний білок, який сприяє збереженню еластичності шкіри, зменшення зморшок і покращує стан волосся і нігтів.

Ці компоненти роблять шкірку смаженої риби корисною для організму, зокрема для підтримки здоров'я серцево-судинної та нервової системи.

Потенційна шкода шкірки смаженої риби

Однак варто пам’ятати про потенційні ризики, пов’язані з вживанням смаженої риб'ячої шкірки. Під час процесу смаження утворюються канцерогенні речовини, що можуть бути небезпечними для здоров’я:

ПАВ (поліциклічні ароматичні вуглеводні) – ці токсичні сполуки утворюються при високих температурах і можуть викликати ракові захворювання. ПАВ потрапляють в організм разом із їжею і накопичуються, особливо у жирних продуктах.

Токсини – шкірка риби може містити ртуть і поліхлоровані біфеніли, які накопичуються в жирі риби. Ці речовини є отруйними і можуть викликати отруєння, а також впливати на функціонування нервової системи, викликати порушення в роботі печінки та нирок.

Висока калорійність – оскільки смажена риба готується на великій кількості олії, її калорійність збільшується, що може негативно позначитися на фігурі, особливо при регулярному вживанні цього продукту.

Ризик розвитку онкологічних захворювань – якщо регулярно вживати смажену рибу зі шкіркою, це може збільшити ймовірність розвитку онкологічних захворювань через накопичення канцерогенних речовин в організмі.

Рекомендації лікарів щодо споживання смаженої риб'ячої шкірки

Лікарі наголошують на важливості поміркованості при вживанні смаженої риб’ячої шкірки. Щоб отримати тільки користь від цього продукту та уникнути ризиків для здоров’я, варто дотримуватися кількох рекомендацій:

Обирати рибу високої якості , вирощену в екологічно чистих умовах, що допоможе зменшити ризик потрапляння токсичних речовин в організм.

Вживати смажену рибу у помірних кількостях . Перевищення норми споживання може призвести до негативних наслідків для здоров’я.

Вибирати більш здорові методи приготування риби , такі як запікання або приготування на пару, щоб мінімізувати утворення канцерогенних речовин.

Обмежити споживання смаженого продукту, особливо якщо він регулярно потрапляє до раціону. У разі вживання смаженої риби зі шкіркою рекомендується ретельно вибирати місце покупки і спосіб приготування.

Лікарі також зазначають, що, незважаючи на потенційні ризики, правильно приготовлена смажена риб’яча шкірка може бути корисним додатком до раціону, якщо її вживати у розумних межах і в поєднанні з іншими корисними продуктами.