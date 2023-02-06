Чи безпечно вживати спортивні напої на кожному тренуванні? Відповідь експерта

Спортивні напої є дуже популярними серед людей, які регулярно тренуються і мають великі фізичні навантаження. Такі засоби призначені покращувати стан атлета під час активних занять. Але чи безпечно їх вживати усім і які це може мати наслідки?
Про це розповіла ендокринолог Аліна Мошенська на своїй сторінці в Instagram.
"Спортивні напої розроблені таким чином, щоб забезпечити збалансовану кількість вуглеводів, електролітів та рідини, щоб атлет міг одночасно тримати і водно-електролітний баланс, і відновити енергію під час і після тренування", - пояснює лікар.
Згідно з різними експертними позиціями, композиція, яка забезпечує швидку доставку рідини, палива та не викликає побічних дій з боку ШКТ (gut training) знаходиться в діапазоні 4-8% (4-8 г/100 мл) вуглеводів і 23-69 мг/100 мл (10-30 ммоль/л) натрію.
Які бувають спортивні напої:
"Перевагою таких напоїв є швидке та зручне надходження вуглеводів, енергії, електролітів, які допомагають вирівняти ВЕО. Полоскання в роті впродовж 5-10 секунд кожні 10-20 хвилин забезпечує кращу переносимість ШКТ, та сприяє рецепторній стимуляції центрів в головному мозку, атлети відчувають покращення", - заявляє Мошенська.
За її словами, головне, що люди мають зрозуміти - вживання спортивних напоїв повинно бути за показами.
Під час звичайних зарядок їх не треба вживати. Окрім того, все залежить від виду фізичної активності та умов навколишнього середовища
Мошенська наголошує, що при застосуванні спортивних напоїв важливо проводити профілактику ерозії зубної емалі. Зокрема, виконувати наступні рекомендації:
"Також слід пам'ятати про дискомфорт ШКТ. Часто в атлетів від вживання надмірної кількості вуглеводів є скарги на здуття, тяжкість в шлунку, в правому підребер'ї, тож метод "gut training", про який ми говорили вище, допомагає це профілактувати", - пояснює лікар.
Мошенська наголошує, що вживання будь-яких добавок має бути свідомим. Перед їх застосуванням слід обов'язково уважно читати склад. А ще краще - звернутись до спортивного лікаря, щоб він підібрав стратегію конкретно для вас.
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