Безопасно ли употреблять спортивные напитки на каждой тренировке? Ответ эксперта

Что такое спортивные напитки и можно ли их пить всем

"Спортивные напитки разработаны таким образом, чтобы обеспечить сбалансированное количество углеводов, электролитов и жидкости, чтобы атлет мог одновременно держать и водно-электролитный баланс и восстановить энергию во время и после тренировки", - объясняет врач.

Согласно разным экспертным позициям, композиция, которая обеспечивает быструю доставку жидкости, топлива и не вызывает побочных действий со стороны ЖКТ (gut training) находится в диапазоне 4-8% (4-8 г/100 мл) углеводов и 23-69 мг/ 100 мл (10-30 ммоль/л) натрия.

Какие бывают спортивные напитки:

традиционные спортивные напитки;

с низким содержанием сахара;

"sugar free";

электролитные напитки.

Преимущества от употребления спортивных напитков

"Преимуществом таких напитков является быстрое и удобное поступление углеводов, энергии, электролитов, которые помогают выровнять ВЭО. Полоскание во рту в течение 5-10 секунд каждые 10-20 минут обеспечивает лучшую переносимость ЖКТ, и способствует рецепторной стимуляции центров в головном мозге, атлеты чувствуют улучшение", - заявляет Мошенская.

По ее словам, главное, что люди должны понять - употребление спортивных напитков должно быть по показаниям.

Во время обычных зарядок их не следует употреблять. Кроме того, все зависит от вида физической активности и условий окружающей среды

Какое предостережение к употреблению таких напитков

Мошенская отмечает, что при применении спортивных напитков важно проводить профилактику эрозии зубной эмали. В частности, выполнять следующие рекомендации:

минимизировать контакт спортивного напитка с зубной поверхностью. Для этого следует используя трубочку;

полоскать ротовую полость обычной водой сразу после употребления спорта напитка;

избегать чистки зубов в течение 30 мин после этого напитка.

"Также следует помнить о дискомфорте ЖКТ. Часто у атлетов от употребления чрезмерного количества углеводов есть жалобы на вздутие, тяжесть в желудке, в правом подреберье, поэтому метод "gut training", о котором мы говорили выше, помогает это профилактировать", - объясняет врач.

Мошенская отмечает, что употребление любых добавок должно быть осознанным. Перед их применением следует обязательно внимательно читать состав. А еще лучше - обратиться к спортивному доктору, чтоб он подобрал стратегию именно для вас.