Чи безпечно поєднувати засоби різних брендів у догляді за шкірою

Плюси використання одного бренду

Базовий догляд за шкірою зазвичай включає миючий засіб для обличчя, зволожуючий крем і сонцезахисний крем.

Аргументом на користь використання однієї лінії для догляду за шкірою зазвичай є підвищення ефективності продуктів. Бренди, як правило, створюють продукти, які найкраще працюють при спільному використанні.

За розробкою косметичних засобів стоїть ціла наука, і розробники одного бренду знають, як працюватимуть два або більше їхніх продуктів, якщо їх використовувати в одній рутині.

Однак, використання продуктів з іншої лінії можу бути не таким ефективним.

Сертифікований дерматолог Йорам Харт розповів, що бренди зазвичай тестують свою продукцію разом.

Крем і сироватка однозначно повинні бути з однієї лінійки. Їх базова формула побудована аналогічно, а це важливо з точки зору переносимості. Також важливо, що їх текстура дозволяє наносити в кілька шарів, і вони при цьому не сполучаться. Тут вже можна не переживати: виробники зробили тести і все перевірили.

Що буде, якщо поєднувати косметику

Різноманітність - це родзинка життя, і це також стосується засобів по догляду за шкірою.

Розширення за межі однієї лінії догляду за шкірою дає вам значно більше можливостей для вибору.

Хімік Мішель Вонг розповіла, що змішування та поєднання дає змогу вибирати продукти, які добре підходять вам. Таким чином ви не обмежите себе.

Більшість брендів по догляду за шкірою пропонують базові засоби - вмиваючі та зволожуючі засоби. Але вони можуть включати не все.

Поєднування кількох брендів може бути гарною ідеєю, коли ви натрапляєте на унікальні продукти, яких не пропонує ваш звичайний, улюблений бренд.

"Ви можете створити особливий коктейль інгредієнтів, щоб задовольнити унікальні потреби вашої шкіри", - додала Вонг.

Однак цей підхід вимагає більше експериментів, а іноді й невеликих досліджень.

Використання занадто великої кількості продуктів із низьким pH може викликати подразнення шкіри.

Слідкуйте за інгредієнтами, які викликають роздратування при частому використанні, наприклад, гліколевої кислоти.

Якщо ви новачок або маєте чутливу шкіру, найбезпечнішим вибором може бути використання одного бренду. Це найменша ймовірність викликати роздратування.