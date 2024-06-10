Безопасно ли совмещать средства разных брендов в уходе за кожей

Плюсы использования одного бренда

Базовый уход за кожей обычно включает моющее средство для лица, увлажняющий крем и солнцезащитный крем.

Аргументом в пользу использования одной линии по уходу за кожей обычно является повышение эффективности продуктов. Бренды, как правило, создают продукты, которые лучше работают при совместном использовании.

За разработкой косметических средств стоит целая наука, и разработчики одного бренда знают, как будут работать два или более продуктов, если их использовать в одной рутине.

Однако использование продуктов с другой линии может быть не столь эффективным.

Сертифицированный дерматолог Йорам Харт рассказал, что бренды обычно тестируют свою продукцию вместе.

Крем и сыворотка однозначно должны быть из одной линейки. Их базовая формула построена аналогично, а это важно с точки зрения переносимости. Также важно, что их текстура позволяет наносить в несколько слоев и они при этом не сообщатся. Здесь уже можно не переживать: производители провели тесты и все проверили.

Что будет, если совмещать косметику

Разнообразие - это изюминка жизни, и это также касается средств по уходу за кожей.

Расширение за пределы одной линии по уходу за кожей дает вам гораздо больше возможностей для выбора.

Химик Мишель Вонг рассказала, что смешивание и сочетание позволяет выбирать продукты, которые хорошо подходят вам. Таким образом, вы не ограничите себя.

Большинство брендов по уходу за кожей предлагают базовые средства - умывающие и увлажняющие средства. Но они могут включать не все.

Сочетание нескольких брендов может быть хорошей идеей, когда вы встречаете уникальные продукты, которых не предлагает ваш обычный, любимый бренд.

"Вы можете создать особый коктейль ингредиентов, чтобы удовлетворить уникальные потребности кожи", - добавила Вонг.

Однако этот подход требует больше экспериментов, а иногда и небольших исследований.

Использование слишком большого количества продуктов с низким pH может вызвать раздражение кожи.

Следите за ингредиентами, вызывающими раздражение при частом использовании, например гликолевой кислоты.

Если вы новичок или имеете чувствительную кожу, самым безопасным выбором может быть использование одного бренда. Это малейшая вероятность вызвать раздражение.