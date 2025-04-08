Чи безпечно пити розчинну каву? Бариста пояснив, як її виготовляють

Чи корисна розчинна кава

За словами експерта, зараз можна купити якісну розчинну каву, яку роблять зі свіжообсмажених зерен високої якості.

"Поки що такий виробник тільки один. Цей продукт відрізняється, звісно ж, але не кардинально від фільтр-кави, яку я заварив ручним методом. Якщо ми кажемо тільки про розчинну каву як чистий продукт, то перше, що хочеться сказати: це чиста кава, її можна пити. Тобто всі міфи про каштани, жолуді тощо - будь ласка, забудьте", - додав бариста.

Як виявилось, технологічно набагато дорожче зробити каву не з кави, тому ніхто не заморочується на виробництвах розчинної кави.

Фахівець зазначив, що розчинну каву роблять з кави, тільки дуже-дуже низької якості, щоби мінімізувати собівартість, тому що технологічно, розчинна - це дуже дорога технологія.

"Якщо ми беремо виробництво, то десь 70% від собівартості самої сировини - це ще додаткові витрати на технологію. Тобто дуже складний продукт і виходить, коли ми беремо якісну каву, яка вже коштує дорого, то розчинна кава з неї умовно виходить X2 в собівартості", - пояснив Карелашвілі.

Тому зазвичай виробники беруть щось дуже неякісне та дешеве, з нього роблять дешеву розчинну каву, яку з дитинства здебільшого всі п'ють вперше.

Чи варто додавати різноманітні додатки в каву

Важливо розуміти, що будь-які додатки змінюють смак. Є ряд поціновувачів, які додають купу спецій: гвоздику, кардамон, мускатний горіх.

Якщо додати до напою багато кориці, то ніякого смаку кави не буде. Також, коли ви п'єте каву з молоком, то звісно виходить пофарбоване молоко.

Бариста зазначив, що так люди займаєтесь самообманом. Усі додатки не заборонені, але вони дуже сильно змінюють смак.