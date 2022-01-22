Эти четыре симптома могут указывать на заражение штаммом Омикрон

Симптомы штамма "Омикрон"

Боль в спине

Так, ученые говорят, что мутация COVID может оказаться именно так. Врачи в Южной Африке рассказали, что у пациентов часто наблюдались мышечные боли, которые проявлялись в виде боли в пояснице.

Потливость во сне

Эксперты говорят, что ночная потливость не рассматривалась как общий симптом исходного штамма коронавируса или варианта Дельта. Она теперь считается распространенным симптомом штамма "Омикрон".

Потеря аппетита

Как известно, "Омикрон" может вызывать желудочно-кишечные симптомы. А потеря аппетита стала еще одним признаком нового штамма COVID.

Врач Санкет Джайн рассказал, что часто пациентов госпитализируют с жалобами на потерю аппетита, тошноту и рвоту. В соответствии с протоколом медики проводят ПЦР, и результат оказывается положительным.

Тошнота

По словам Тима Спектора, профессора генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона, тошнота стала распространенным симптомом варианта "Омикрон".

"У некоторых была тошнота, небольшая температура, боль в горле и головная боль", – сказал он.

Отметим, что новый штамм "Омикрон" имеет короткий инкубационный период, и в конце его человек уже заразителен для окружающих. Вирус обладает способностью поражать клетки верхних дыхательных путей.