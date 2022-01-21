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Комаровский объяснил, для кого очень опасен штамм Омикрон

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 11:34
Комаровский объяснил, для кого очень опасен штамм Омикрон Фото: Комаровский рассказал об Омикроне (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский сообщил, что новый штамм коронавируса Омикрон не вызывает тяжелого поражения легких, в отличие от "Дельты". Но этот вирус очень опасен для групп риска.

Об этом заслуженный врач рассказал в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

Медик объяснил, что данных о том, что штамм "Омикрон" менее опасен и реже вызывает тяжелые поражения легких, в принципе, много. Но тем не менее, этот штамм все же не безопасен для определенной категории людей.

Для кого опасен Омикрон

"Это люди в возрасте 65 плюс, а также те, у кого есть определенные хронические болезни и состояния. Это сахарный диабет, иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия — угнетение иммунитета по той или иной причине. А также серьезные, тяжелые поражения легких, сердца и почек", - отметил врач.

Для людей с хроническими болезнями Омикрон опасен, как и Дельта. Но сейчас им массово начнут болеть и дети, и категория 65+, в разы увеличится.

Комаровский отметил, что детей с сахарным диабетом в мире становится все больше.

"К тому же появляются не очень приятные данные о том, что в мире растет количество детей с сахарным диабетом первого типа. Он часто развивается у детей, после перенесенных вирусных болезней, в том числе, как выяснилось, и после коронавируса", - резюмировал доктор.

Напомним, что Комаровский сравнил заразность Омикрона с корью.

Также мы писали, что перед этим доктор Комаровский рассказал, как побороть пандемию COVID в Украине.

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Доктор Комаровский
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