Что делать, если вы обнаружили у себя симптомы "Омикрона": пошаговая инструкция
Коллаж РБК-Украина: что делать при появлении симптомов COVID-19
"Омикрон" продолжает распространяться по Украине. На данный момент новый штамм коронавирусной инфекции уже обнаружен в 8 регионах нашей страны.
При появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу. О подробном алгоритме действий сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".
Что делать при появлении симптомов COVID-19
- Оставайтесь дома.
- Позвоните своему семейному врачу.
- Опишите свои симптомы. Расскажите о том, контактировали ли вы с людьми, которые могут быть инфицированы.
- Придерживайтесь инструкций, которые вам даст врач.
Срочно вызывайте скорую помощь, если у вас:
- Боль в груди.
- Тяжелое дыхание, отдышка в состоянии покоя.
- Признаки дыхательной недостаточности.
- Сатурация с уровнем кислорода в крови менее чем 92%.
- Нарушение сознания.
- Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.
Основные симптомы "Омикрона"
- насморк
- головная боль
- усталость
- чихание
- боль в горле
У привитых людей также еще может быть кашель, тошнота, мышечные боли, диарея и даже кожная сыпь.
Напомним, главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич рассказал, когда украинцам ждать новую волну COVID-19.
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