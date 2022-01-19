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Что делать, если вы обнаружили у себя симптомы "Омикрона": пошаговая инструкция

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Среда 19 января 2022 20:55
Что делать, если вы обнаружили у себя симптомы "Омикрона": пошаговая инструкция Коллаж РБК-Украина: что делать при появлении симптомов COVID-19
Автор: Роман Мирончук

"Омикрон" продолжает распространяться по Украине. На данный момент новый штамм коронавирусной инфекции уже обнаружен в 8 регионах нашей страны.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо сразу обращаться к врачу. О подробном алгоритме действий сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Что делать при появлении симптомов COVID-19

  1. Оставайтесь дома.
  2. Позвоните своему семейному врачу.
  3. Опишите свои симптомы. Расскажите о том, контактировали ли вы с людьми, которые могут быть инфицированы.
  4. Придерживайтесь инструкций, которые вам даст врач.

Срочно вызывайте скорую помощь, если у вас:

  • Боль в груди.
  • Тяжелое дыхание, отдышка в состоянии покоя.
  • Признаки дыхательной недостаточности.
  • Сатурация с уровнем кислорода в крови менее чем 92%.
  • Нарушение сознания.
  • Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии.

Основные симптомы "Омикрона"

  • насморк
  • головная боль
  • усталость
  • чихание
  • боль в горле

У привитых людей также еще может быть кашель, тошнота, мышечные боли, диарея и даже кожная сыпь.

Напомним, главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич рассказал, когда украинцам ждать новую волну COVID-19.

Мы также писали о том, что во Франции обнаружили новый штамм коронавируса, которым уже заразилось 12 человек.

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Коронавирус Омикрон
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