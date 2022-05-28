Чотири ознаки того, що чоловік хоче тривалих і серйозних стосунків

Краще, звичайно ж, запитати про це чоловіка безпосередньо. Але на початку стосунків не всі чоловіки готові прямо відповідати на подібні питання. Та й жінка не завжди може набратися сміливості для такої розмови.

Минуло кілька побачень і все йде дуже гладко. І тоді жінка починає шукати відповіді на запитання, чи закоханий в неї чоловік і що за стосунки між вами.

Психологи рекомендують звернути увагу на чотири важливих ознаки, які підкажуть, що стосунки серйозні й чоловік хоче залишитися з вами надовго. Про це пише Cluber.

Він завжди десь поруч з вами

Перший і найочевидніша ознака - якщо чоловік по-справжньому зацікавлений, він буде намагатися перебувати ближче до вас. Якщо він не поруч фізично, то буде давати про себе знати іншими способами.

Якщо на самому початку стосунків ви часто замислюєтеся, що партнера давно не було видно або він не знаходить час на дзвінок, повідомлення, смайлик - то швидше за все це означає, що він скоро назавжди зникне з поля зору.

Якщо чоловік хоче довгих і серйозних стосунків, то він буде намагатися робити все, щоб ви не забували про нього.

Він все сам планує

Чоловік, який налаштований на серйозні стосунки, буде прагнути до того, щоб ваша свідомість була захоплена ним одним. Тому всі ваші зустрічі постарається розпланувати на майбутнє. Він сам пропонує, чим ви займетеся на вихідних. І в кінці побачення вже почне будувати плани на наступну зустріч з вами.

Якщо в кінці побачення він скаже щось на зразок: "Я напишу" або "Здзвонимося", або ж "Може бути, ще як-небудь зустрінемося", то це негарний натяк на те, що ви не представляєте для нього цінності. Або ж взагалі - ви запасний варіант.

Для чоловіка, який хоче серйозних і тривалих стосунків, ви завжди будете пріоритетом.

Розвиток стосунків

Якщо у чоловіка на вас великі плани, то він буде намагатися проводити з вами якомога більше часу. Це не означає, що він все кине і буде з вами постійно фізично. Але він постарається приділити вам весь вільний час і увагу.

І прямо попросить, що ви подарували йому свою увагу і час. І завдяки таким крокам стосунки будуть розвиватися. Він буде розповідати про потаємні моменти свого життя, про улюблену музику, про роботу, про важливі особисті подробиці. Йому захочеться, щоб ви у всіх сенсах стали частиною його життя.

Відчуття спокою

Нормально і природно, якщо ви поруч зі своєю людиною відчуєте відчуття спокою і задоволеності. Ви будете почувати себе розслаблено в його присутності, тому стосунки будуть розвиватися органічно.

Як показують дослідження, найщасливіші подружні пари вийшли у тих, де "клеєм" у стосунках стали комфорт і легкість в компанії один одного.

Якщо стосунки з партнером більше нагадують боротьбу, то можливо вам пора рухатися далі. Якщо ж ви поруч з цим чоловіком заспокоюєтеся і настрій піднімається - вам явно по дорозі.