Чотири ознаки серйозних проблем з нирками, які з'являються кілька разів на день

Проблеми з нирками можуть проявлятися по кілька разів на день, коли ви йдете в туалет. Лікарі кажуть, що по сечі можна визначити, що цей важливий парний орган нездоровий.

Про це розповіла Пунам Крішан (Punam Krishan), лікар загальної практики NHS, що спеціалізується на громадській охороні здоров'я, сімейній медицині та медицині способу життя, пише Express .

Доктор Крішан каже, щоб нирки залишалися здоровими, потрібно звертати увагу на те, коли щось "йде не так".

Залежно від того, в чому саме полягає проблема, симптоми можуть відрізнятися.

Як по сечі визначити проблему з нирками?

Вона описала чотири попереджувальні ознаки проблем з нирками, які ви можете помітити, коли йдете в туалет:

каламутна сеча,

смердюча сеча,

піниста сеча

кривава сеча.

"Якщо є проблема з виділенням крові з сечею і все таке, вам дійсно потрібно поставитися до цього серйозно", - заявляє медик.

Поява крові в сечі - симптом, який зазвичай розвивається пізніше, якщо хвороба нирок не виявлена на ранній стадії або якщо вона прогресує, незважаючи на лікування.

Не тільки сеча може попереджати про проблеми з нирками

За словами доктора Крішан, інші ознаки можуть включати:

одутле обличчя,

задишку,

утому,

опухлі щиколотки,

головний біль.

Медик зробила висновок, що коли з вашими нирками щось не так, це може вплинути на інші аспекти вашого здоров'я.

Як захистити нирки?

Пийте багато рідини. Важливо, щоб ви випивали два-три літри води в день.

"Деяким людям важко пити воду, тому додавайте фрукти, і пам'ятайте, ваші фрукти і овочі враховуються так само, як ваші чашки чаю і кави", - радить лікар.

Дотримуйтеся дієти. Слідкуйте за добавками, переконайтеся, що ви не приймаєте надмірну кількість кальцію, а також обмежте споживання алкоголю.