Четвертый случай за одну неделю: в Доброполье школьница наглоталась таблеток

Несовершеннолетняя школьница выпила лекарства из домашней аптечки. Об этом она рассказала матери и объяснила, что не хотела идти в школу.

По словам матери, утром ее дочь пожаловалась на плохое самочувствие. А потом она призналась, что выпила таблетки из домашней аптечки, так как хотела пропустить уроки в школе. Мама сначала пыталась самостоятельно оказать первую помощь, а потом вызвала бригаду скорой помощи.

Девочку госпитализировали, сейчас ее состояние стабильное и ее жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку произошедшего в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 с пометкой "попытка самоубийства" Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что это уже четвертый случай за последнюю неделю, где ребенок наглотался таблеток.