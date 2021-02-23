Четвертий випадок за один тиждень: в Добропіллі школярка наковталася пігулок

Неповнолітня школярка випила ліки з домашньої аптечки. Про це вона розповіла матері та пояснила, що не хотіла йти в школу.

За словами матері, вранці її дочка поскаржилася на погане самопочуття. А потім вона зізналася, що випила таблетки з домашньої аптечки, через те, що хотіла пропустити уроки в школі. Мама спочатку намагалася самостійно надати першу допомогу, а потім викликала бригаду швидкої допомоги.

Дівчинку госпіталізували, зараз її стан стабільний і її життю нічого не загрожує.

Поліція проводить перевірку події в рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 15 год. 1 ст. 115 з позначкою "спроба самогубства" Кримінального кодексу України.

Варто відзначити, що це вже четвертий випадок за останній тиждень, де дитина наковталася таблеток.