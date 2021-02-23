Четвертий випадок за один тиждень: в Добропіллі школярка наковталася пігулок
У Добропіллі Донецької області 15-річна дівчинка випила велику дозу таблеток. Перелякана мама викликала медиків і дитину госпіталізували в лікарню.
Деталі інциденту розповіли пресслужбі поліції Донецької області.
Неповнолітня школярка випила ліки з домашньої аптечки. Про це вона розповіла матері та пояснила, що не хотіла йти в школу.
За словами матері, вранці її дочка поскаржилася на погане самопочуття. А потім вона зізналася, що випила таблетки з домашньої аптечки, через те, що хотіла пропустити уроки в школі. Мама спочатку намагалася самостійно надати першу допомогу, а потім викликала бригаду швидкої допомоги.
Дівчинку госпіталізували, зараз її стан стабільний і її життю нічого не загрожує.
Поліція проводить перевірку події в рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 15 год. 1 ст. 115 з позначкою "спроба самогубства" Кримінального кодексу України.
Варто відзначити, що це вже четвертий випадок за останній тиждень, де дитина наковталася таблеток.
- 16 лютого дві дівчинки з ліцею в Боярці отруїлися пігулками, які самі купили в аптеці. Вони подивилися відео в TikTok із закликом ковтнути 40 таблеток дротаверину і подивитися, що буде. Одну дівчинку вдалося врятувати, друга померла.
- 17 лютого дві восьмикласниці з Умані випили велику дозу препарату дротаверин, та їх вчасно зупинили. Обидві дівчини потрапили у лікарні, їхньому життю нічого не загрожує.
- 18 лютого в Києві 15-річний підліток випив велику дозу таблеток. Його екстрено доставили в Охматдит. Зараз його життю нічого не загрожує.
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