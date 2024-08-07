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У четверту річницю смерті: Віктор Павлік довів до сліз зворушливим зверненням до покійного сина

Віктор Павлік із сином (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Віктор Павлік розчулив зверненням до покійного сина, якого не стало чотири роки тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Так, артист створив ролик, в якому зібрав архівні фото сина у військовій формі, зокрема, відео з присяги хлопця.

"Твій номер телефону не стираю. До тебе в рай, синочку, додзвонюсь", - звернувся до покійного Павла співак.

До слова, хлопець встиг вступити до Академії СБУ та скласти присягу. Віктор впевнений: якби син був би живий, захищав би країну на фронті.

"Синочок, ти давав присягу на вірність Батьківщині і так тобі і не довелося стати в ряди наших збройних сил. Але я думаю, що з небес ти все бачиш і максимально підтримуєш своїх побратимів. Ти так любив Україну", - зазначив виконавець.

 

Зазначимо, Павла не стало три роки тому. Життя 21-річного хлопця 7 серпня 2020 року забрала страшна хвороба - рак хребта.

Про недугу рідної людини співак та його екс-дружина Лариса Созаєва, мама Павла, дізналися у 2018 році, коли у нього несподівано почали відмовляти ноги.

Після здачі всіх аналізів лікарі поставили страшний діагноз - саркома. Павло пройшов тривале лікування, однак хвороба, на жаль, не відступила і хлопця не стало.

Павло Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)

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