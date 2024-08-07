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"Ты так любил Украину". Виктор Павлик довел до слез трогательным обращением к покойному сыну

Виктор Павлик с сыном (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец Виктор Павлик растрогал обращением к покойному сыну, которого не стало четыре года назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.

Так, артист создал ролик, в котором собрал архивные фото сына в военной форме, в частности, видео с присяги парня.

"Твой номер телефона не стираю. К тебе в рай, сыночек, дозвонюсь", - обратился к покойному Павлу певец.

К слову, парень успел поступить в Академию СБУ и принять присягу. Виктор уверен: если бы сын был бы жив, защищал бы страну на фронте.

"Сыночек, ты давал присягу на верность Родине и так тебе и не пришлось стать в ряды наших вооруженных сил. Но я думаю, что с небес ты все видишь и максимально поддерживаешь своих побратимов. Ты так любил Украину", - отметил исполнитель.

 

Отметим, Павла не стало три года назад. Жизнь 21-летнего парня 7 августа 2020 года забрала страшная болезнь - рак позвоночника.

О болезни родного человека певец и его экс-супруга Лариса Созаева, мама Павла, узнали в 2018 году, когда у него неожиданно начали отказывать ноги.

После сдачи всех анализов врачи поставили страшный диагноз - саркома. Павел прошел длительное лечение, однако болезнь, к сожалению, не отступила и парня не стало.

Павел Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

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